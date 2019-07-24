«بلومبيرغ إن ئي إف»: الإمارات الـ 16 عالمياً على مؤشر الرقمنة الصناعية

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفَت دولة الإمارات في المركز الـ 16 عالمياً على مؤشر الرقمنة الصناعية لعام 2019، الصادر أمس عن وحدة «بلومبيرغ إن ئي إف»، التابعة لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

ويرصد المؤشر مستوى الاتجاه إلى تطبيق الرقمنة في قطاع الصناعة لدى مختلف دول العالم، وذلك استناداً إلى عددٍ من المعايير والمحددات.

وحققت الإمارات أرقاماً هائلة في غالبية المعايير، ومنها معيار سهولة ممارسة الأعمال، الذي حصلت فيه الإمارات على 9 من أصل 10 نقاط، كما حصلت الإمارات على 8 نقاط في معيار وفرة تقنية الجيل الرابع للاتصالات. ونالت الإمارات 7 نقاط في ثلاثة معايير، هي الشراكة والنشاط، والقيمة الصناعية المضافة، وسياسة الذكاء الاصطناعي.

وحصلت الإمارات على 6 نقاط في معيارين، هما الابتكار، وسياسة الصناعة الرقمية.

وذكرت «بلومبيرغ إن ئي إف» في تقريرها الصادر أمس مع نتائج تصنيف المؤشر أن الإمارات تنتهج سياسة حكومية تهدف إلى نشر مفهوم وتطبيقات الرقمنة في الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على تَبنّي أحدث التقنيات.

وأوضح التقرير أن من أهم الأمثلة على ذلك هو تَبنّي الإمارات واحدة من أبرز التقنيات الرقمية الحديثة وأكثرها انتشاراً، وهي تقنية المعاملات الرقمية «بلوك تشين»، في العديد من القطاعات، منها قطاعات غير مسبوقة في توظيف هذه التقنية على مستوى العالم، كقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ، الأمر الذي يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في هذا الشأن.

وكانت المراكز الـ 15 الأولى على تصنيف هذا العام للمؤشر من نصيب اليابان، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وكندا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، والصين، والمملكة المتحدة، والبرازيل، وإيطاليا، وجنوب أفريقيا، وفرنسا، والهند، وتايلاند.