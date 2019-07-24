692 كياناً تحت سلطة دبي للخدمات المالية بنهاية 2018

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، نمو عدد الكيانات الخاضعة للسلطة بنهاية العام الماضي إلى 692 كياناً، من بينها 491 شركة مرخصة منها 3 وكالات تصنيف ائتماني، بعد أن بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت لمركز دبي المالي العالمي 69 شركة، مقابل 86 شركة في 2017.

وذكر التقرير السنوي 2018 الصادر، أمس، أن سلطة دبي للخدمات المالية تتولى الرقابة على 16 مدققاً مسجلاً و116 من شركات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بنهاية 2018 إلى جانب 69 صندوق استثمار.

وقال برايان ستايروولت الرئيس التنفيذي للسلطة في كلمته ضمن التقرير، إن أبرز ما شهده العام الماضي أن مركز دبي المالي العالمي واصل النضج والنمو، حيث تساهم الشركات العاملة به بموارد قيمة للاقتصادات المحلية والإقليمية، وتسهيل التجارة في جميع أنحاء العالم على الرغم من المناخ الاقتصادي العالمي المليء بالتحديات.

وأكد أن السلطة كانت ولا تزال تعمل عن كثب مع حكومة دبي ومركز دبي المالي العالمي لترسيخ مكانة المركز، باعتباره مركزاً للتكنولوجيا المالية (فينتك). وشهد 2018 توسعاً في برنامج رخصة اختبار الابتكار، وفي نوفمبر، أصبحت شركة للاستشارات الروبوتية أول شركة تجتاز بيئة الاختبار التنظيمية التابعة للسلطة، كما عكفت السلطة على تأسيس وإطلاق الشبكة العالمية للابتكار المالي مع 29 مؤسسة دولية.

وأوضح أن خطة العمل لعامي 2017 و2018 ركزت على الإنجاز والاستدامة والمشاركة بوصفها المحاور الاستراتيجية الثلاثة لعمليات السلطة على مدار الفترة الممتدة لسنتين، كما كانت الجهود المبذولة مؤخراً في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأمور المهمة بالنسبة للسلطة، وذلك لأنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من أهداف الإنجاز.

وأضاف: نعكف خلال 2019 على مواصلة سلسلة الإنجازات. ونسعى جاهدين لتطوير نهجنا التنظيمي وتعزيزه.

ونواصل أيضاً التعاون مع نظرائنا الإقليميين والدوليين والمشاركة في وضع المعايير الدولية لضمان الالتزام بأعلى المعايير الدولية. ونحن بصدد إطلاق المزيد من أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في 2019، مع التركيز على دعم المعرفة المالية.

ميزانيات

وبحسب التقرير، يبلغ إجمالي الميزانيات العامة للبنوك التجارية القائمة بمركز دبي المالي العالمي 160 مليار دولار، ولا يزال لدى السلطة عدد من البنوك التجارية قيد الترخيص، وتضطلع هذه البنوك بتحسين الاستقرار المالي عن طريق جذب الموارد الرأسمالية إلى المنطقة.

وتحقق الكيانات ذات الصلة بقطاع التأمين كذلك الاستقرار بالمنطقة، وتعمل على تحسين مستوى الثقة بالأعمال عن طريق مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي تستهدف تخفيف المخاطر.

وأضاف، إن المركز يشهد نمواً متواصلاً في مجال إدارة الثروات، حيث شهد عام 2018 تسجيل 25 صندوقاً جديداً ليصل إجمالي عدد الصناديق إلى 69 صندوقاً، والأمر لا يقف عند هذا الحد، فأنشطة سوق رأس المال تشهد هي الأخرى زيادة، حيث وسعت بورصة ناسداك دبي نطاق أعمالها لتضم التداول في مشتقات الأسهم في سوقي دبي وأبوظبي.

أزمة «أبراج»

وقال ستايروولت إن السلطة كرست الكثير من الوقت والجهد للتحقيق في ممارسات شركة أبراج والأطراف ذات الصلة. وأشار إلى أن التحقيق معقد وواسع النطاق حيث تجري متابعته بحرص مع تركيز الاهتمام على الإدارة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون الشركات والصناديق ذات الصلة، والأشخاص الذين فشلوا في تحمّل مسؤولياتهم في تحديد المخالفات أو الإبلاغ عنها، مؤكداً أن السلطة ستستخدم كل صلاحياتها للتعامل مع كل من تتبين مسؤوليته.

صكوك

وواصل التمويل الإسلامي مسيرة ازدهاره، حيث تخطى عدد إدراج الصكوك في 2018 إجمالي عدد عمليات الإدراج على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويواصل دبي المالي العالمي تصدره لقائمة المراكز بالعالم من حيث قيمة الصكوك المدرجة، حيث تخطت 58 مليار دولار.

وتم توقيع 5 مذكرات تفاهم ثنائية في العام الماضي، مع بنك نيجارا الماليزي والبنك المركزي الروسي وهيئة أستانا للخدمات المالية والبنك المركزي العماني ومصرف البحرين المركزي، ليصل إجمالي الاتفاقيات إلى 107. وفيما يتعلق باتفاقيات التعاون في التكنولوجيا المالية، وقعت السلطة اتفاقيتين مع سلطة الخدمات المالية اليابانية وهيئة النقد بسنغافورة.