11.3 % نمو أرباح «الاتصالات المتكاملة» النصفية إلى 913 مليوناً

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تحقيق إيرادات نصفية بلغت 6.33 مليارات درهم، في حين بلغت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.89 مليار درهم بزيادة قدرها 1.7% عند مقارنة «المثل بالمثل». وبلغ صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 913 مليون درهم بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بالنصف الأول 2018.

وخلال الربع الثاني بلغت الإيرادات 3.19 مليارات درهم، والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.47 مليار درهم، فيما وصلت الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز 464 مليون درهم.

وقال محمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: حققت الشركة أداءً جيداً خلال الربع الثاني، ما يعكس استمرار الجهود المبذولة من أجل تحقيق رؤيتنا. يسعدني أن أعلن عن موافقة مجلس إدارتنا على توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بقيمة 589 مليون درهم أي ما يعادل 13 فلساً لكل سهم.

وأضاف: يلعب التطور الكبير للبنية التحتية الأساسية للشركة دوراً محوريا ويساهم بفعالية في قيادة التحول الرقمي في الإمارات، مشدداً على أن استثمار الشركة بشكل مكثف في أحدث التقنيات والبنية الأساسية يعزز قدراتها التنافسية ويؤهلها لمواصلة الارتقاء بخدماتها لمختلف شرائح العملاء، والاستفادة من آفاق النمو القوية التي يتمتع بها الاقتصاد المحلي، ولعب دور حيوي في دعم مسيرة التنمية الزاهرة في البلاد في ظل قيادتها الرشيدة.

ترشيد الإنفاق

من جانبه، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي: بات جلياً أن خطة ترشيد الإنفاق قد ساهمت وبنتائج ممتازة في تحسين النفقات الاستثمارية والكفاءة في جميع الأعمال، مما أدى بدوره إلى احتواء انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثاني.

وتابع: ندرك للتحديات التي تواجهنا على مستوى القطاع ككل، خاصة المتعلقة بعائدات الخدمات الصوتية. وتماشياً مع توقعاتنا للربع الثاني، تأثرت نتائجنا المالية بهذه التحديات حيث تراجعت إيرادات الربع الثاني من عام 2019 إلى 3.19 مليارات درهم مقارنةً مع 3.35 مليارات في الربع الثاني 2018.

ويعود ذلك إلى انخفاض عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 6.8% لتصل إلى 1.69 مليار درهم لكن النمو المتواصل في عائداتنا من خدمات الهاتف الثابت عوض هذا الانخفاض جزئياً، حيث شهدت عائدات خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً وصل إلى 617 مليون درهم بزيادة قدرها 5.8% في الربع الثاني 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف: ازداد عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول والعملاء ذوي القيمة المضافة العالية الذين يساهمون في تعزيز متوسط العائدات للمستخدم الواحد في الربع الثاني بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتماشياً مع حملة «رقمي هويتي»، انخفض إجمالي عدد مشتركي الهاتف المتحرك نظراً لاستمرار حذف بيانات العملاء غير النشطين من قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف مسبقة الدفع، في وقت ازداد فيه عدد المشتركين بخدمة الهاتف الثابت بنسبة 2.4% خلال الربع الثاني.

وضع مالي قوي

وأشار إلى أن الوضع المالي القوي للشركة، مكننا من استثمار 467 مليون درهم. كما أننا ماضون قدماً في رحلتنا الهادفة لاستكشاف استثمارات وتقنيات جديدة تمكّننا من تنفيذ استراتيجيتنا الرقمية وتجهيز الشبكة لعصر الجيل الخامس فضلاً عن إعداد وتهيئة الشركة لمواءمة متطلبات وتقنيات قطاع الاتصالات الجديد.

وأعلن عثمان سلطان انضمام مسؤول تنفيذي جديد إلى الشركة. وقال: يسرني أن أرحب بقيس بن حميدة في فريقنا التنفيذي، حيث سيشغل منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للشركة، وانضم إلينا في 14 يوليو ليلعب دوراً رئيسياً في تحسين أداء الشركة بفضل خبراته الكبيرة التي تمتد لسنوات طويلة في شركات اتصالات عالمية في مجال الشؤون المالية.

باقة

تماشياً مع رؤية الشركة الهادفة إلى جعل العميل محور جميع عملياتها، تم إطلاق باقة جديدة آجلة الدفع في الربع الثاني تهدف إلى تقديم خدمات اتصال عالية الجودة وعروض مميزة مصممة خصيصاً لإثراء أسلوب حياة العميل وتلبية متطلباته.

الجيل الخامس

نجحت «دو» خلال الربع الأول في إجراء أول مكالمة فيديو عبر شبكتي الجيل الخامس والتقنية طويلة الأمد على مستوى، بالاعتماد على شبكة الجيل الرابع وشبكة الجيل الخامس التجارية إضافة إلى نظام الوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت وباستخدام هواتف ذكية تجارية تدعم تقنية الجيل الخامس. يضع نجاح تجربة مكالمة الفيديو عالية الدقة الأخيرة عبر شبكة الجيل الخامس أساساً قوياً يمكن البناء عليه.