سوق دبي المالي يطلق الخطة الاستراتيجية للاستدامة 2025

المصدر: دبي- البيان

أطلق سوق دبي المالي أمس الخطة الاستراتيجية للاستدامة 2025، وذلك للبناء على ما حققه من إنجازات على صعيد نشر أفضل ممارسات الاستدامة، وبخاصة في مجالات حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية بين كافة فئات المتعاملين بوجه عام والشركات المدرجة على وجه الخصوص.

وتستهدف استراتيجية الاستدامة تحويل سوق دبي المالي إلى سوق رأس المال المستدام الرائد في المنطقة بحلول العام 2025، وذلك عبر الالتزام الراسخ بمجموعة من القيم المشتركة مع كافة المتعاملين والمستندة إلى أربع ركائز رئيسية هي: التقارير والإفصاحات المستدامة، التوعية بشأن الاستثمار المستدام، إدراج الأدوات المالية الخضراء، والتوازن بين الجنسين وتمكين الكوادر البشرية.

وشكل السوق لجنة تتولى متابعة تنفيذ استراتيجية الاستدامة من خلال برامج لتوعية المستثمرين وكافة المتعاملين، والمساهمة في جهود التنمية المستدامة في دبي والدولة والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

كما ستعمل اللجنة على تضمين ممارسات وسياسات الاستدامة في جميع عمليات سوق دبي المالي على المدى الطويل. وتخطط اللجنة لإطلاق سلسلة مبادرات لزيادة الوعي بالأهمية المتزايدة للاستثمار المتوافق مع مباديء حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والبيئية .

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: ينفذ السوق منذ 2016 سلسلة مبادرات لنشر أفضل ممارسات الاستدامة في أوساط المتعاملين، ونعمل بدأب للتحول إلى سوق المال المستدام الرائد على المستوى الإقليمي بحلول 2025 من خلال تكريس تلك الممارسات وتحويلها إلى قيم مشتركة للسوق والمتعاملين فيه على حد سواء.