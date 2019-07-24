«جبيل للاستثمار» تمنح عقد أعمال بحرية بـ 50 مليون درهم

المصدر: أبوظبي- البيان

منحت شركة جبيل للاستثمار، المطوّر لمشروع جزيرة الجبيل الذي أُطلق مؤخراً في أبوظبي بقيمة قدرها 5 مليارات درهم، عن منح عقد الأعمال البحرية في جزيرة الجبيل لشركة الجرافات البحرية الوطنية بقيمة تتجاوز 50 مليون درهم.

وبدأت بالفعل عمليات حفر لمجموعة من القنوات البحرية تستمر على مدى 8 أشهر، ويمتد نطاقها بطول أكثر من 7 كيلومترات، بهدف توسيع القنوات والممرات المائية القائمة والمصمّمة لتوفير تجربة مميزة لنمط الحياة على الواجهة البحرية، وتجديد الدورة المائية حول غابات القرم القائمة، ودعم إيجاد فرص لأشجار قرم جديدة، وتكثيف الغابات الموجودة على الجزيرة، كما يتضمن العقد أيضاً زراعة آلاف من أشجار القرم الجديدة.

ومع اكتمال أعمال الحفر البحرية، ستتعزز الواجهة البحرية الطبيعية المحيطة بجزيرة الجبيل، بما يثري تجربة المقيمين والزائرين إلى حدّ كبير، ويحافظ على التنوع البيولوجي والبيئي في الجزيرة.