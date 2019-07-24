«كونتيننتال» تفتتح أكبر مركز خدمة بالمنطقة في دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت كونتيننتال، الشركة الألمانية لتطوير الإطارات والتقنيات المغذية للسيارات، أمس أكبر مركز خدمة لها على صعيد الشرق الأوسط في دبي. وتم إطلاق مرفق الخدمة الجديد بالكامل بالشراكة مع «رويال ستيب» لخدمات السيارات.

ويضم المرفق أكثر من 10 مسارات لتوفير مجموعة متكاملة ومميزة من خدمات الإطارات والعناية بالسيارات، من بينها تركيب الإطارات وصيانتها، وتغيير البطاريات، وخدمة مكيّف الهواء، وتغيير الزيت.

شهد افتتاح المركز في الشارع الرابع بمنطقة القوز 1 في دبي، مسؤولو شركة كونتيننتال للإطارات، ورويال ستيب لخدمات السيارات، والموزّع الحصري لإطارات كونتيننتال في الإمارات هي شركة «الإماراتية للإطارات العالمية».

وحضر حفل الافتتاح كاريل كوتشيرا، المدير التنفيذي في كونتيننتال الشرق الأوسط وشون سميث، مدير عام «الإماراتية للإطارات العالمية» اللذان سلّما شهادة الوكيل المعتمد إلى حسن الحاج المدير العام لشركة رويال ستيب لخدمات السيارات.