«دبي للسياحة» تروج للوجهات الجديدة خلال لقاءات ببريطانيا

المصدر: دبي- البيان

نظّمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» مؤخراً في لندن، سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع كبرى شركات السياحة والسفر البريطانية، وممثلي أبرز وسائل الإعلام المحلية والعالمية المعنية بهذا القطاع.

وتم تسليط الضوء خلال هذه اللقاءات على المهرجانات والفعاليات التي تشهدها دبي ووجهاتها السياحية الجديدة بالإضافة إلى جهود دبي تجاه السوق البريطاني، الذي يحتل المركز الثالث على قائمة الأسواق العشرة الرئيسية للإمارة.

وخلال اللقاءات، استعرض هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أحدث مستجدات قطاع السياحة في الإمارة والمقومات المتنوعة القادرة على تلبية مختلف تطلعات وأذواق الزوار من المملكة المتحدة، إضافة إلى جهود «دبي للسياحة» المتعلقة بخطط النموّ المستقبلية والاستفادة من الشراكات والفرص المتاحة بين الشركاء في دبي وبريطانيا. وقدم المري رؤية شاملة للمبادرات والاستراتيجيات التسويقية للدائرة بهدف الارتقاء بوعي المسافر البريطاني والزوار من حول العالم حول المقومات السياحية في الإمارة.

وقال هلال المري: توجّهنا الاستراتيجي هو تعزيز شبكة شركائنا في مختلف أنحاء العالم، ولهذا نحرص على الالتقاء بهم بصفة متواصلة سواء عبر الاجتماعات الثنائية أو من خلال الفعاليات والأنشطة الترويجية والحملات التسويقية، ففي الوقت الذي تسعى فيه دبي لأن تصبح الوجهة الأولى الأكثر زيارة على مستوى العالم، وكذلك الأكثر تكراراً للزيارة، وأيضاً الموصى بزيارتها.

واجتمع المري بكبرى الشركات المنظمة للرحلات السياحية وإدارة الوجهات ومن أبرزها: توماس كوك، ودناتا، وترافيل يورب، وبيست آت ترافيل، وساوث هول ترافيل، كما التقى أبرز وسائل الإعلام البريطانية والعالمية مثل هيئة الإذاعة البريطانية، وشبكة سي إن إن، وإن بي سي، وجوجل، وصحيفة ذا تيليجراف، وراديو فيرجن، وراديو توك، ونيوز يو كيه، وذا تايمز، وصنداي تايمز، وذا صن.