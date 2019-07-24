4 مليارات درهم تعاملات مالية عبر «دبي الآن»

المصدر: دبي- البيان

بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات التي تمّت عبر منصة وتطبيق «دبي الآن» 4 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات التي أنجزت عبر هذه القناة الرقمية نحو 7.5 ملايين معاملة، وذلك منذ إطلاقها في العام 2015، وفق ما أعلنته دبي الذكية ودائرة المالية بحكومة دبي.

وحقّقت منصة «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة المالية بحكومة دبي، نموّاً كبيراً لتغطي أكثر من 70 خدمة للحكومة والقطاع الخاص تقدمها 32 جهة مشاركة ضمن 12 فئة مختلفة، بما في ذلك: الأمن والعدل، المواصلات العامة، الدفعات والفواتير، تأشيرات الإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان؛ والإسلام وغيرها.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «تتمحور مسؤوليتنا حول تقديم سلسلة من الخدمات المبتكرة للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة، والمدعومة بأحدث التقنيات المتطورة.

وقد مثلت هذه المزايا حافزاً لإطلاق تطبيق «دبي الآن» الذي يساعد اليوم مستخدميه على إجراء العديد من العمليات بسرعة وسهولة من خلال تطبيق ذكي واحد». منوهةً بأهمية التعاون الكبير مع الجهات الحكومية الأخرى كشرط أساسي لنجاح جميع مبادرات وبرامج مدينة دبي الذكية.

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «دبي الذكية ملتزمة بإجراء التحديثات المستمرة والتطوير المتواصل للمنصة لتقديم مزيد من الخدمات، وبالتالي تمكين المستخدمين من إجراء كافة الخدمات الحكومية عبرها عن بعد وبأسلوب رقمي، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021».

وقال جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي: «تمضي مسيرة التحول الرقمي في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الإمارة على قدم وساق، وذلك بقيادة «دبي الذكية» وبدعم كامل من دائرة المالية، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة، سواء في الجانبين التشريعي أو التنفيذي، ما يشجّع المتعاملين على التوجّه نحو القنوات الذكية لتسريع إنجاز المعاملات وإتمامها بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة، الأمر الذي يكفل الارتقاء بسعادتهم».

خدمات

وتتيح «دبي الآن» للمتعاملين سداد مخالفاتهم المرورية؛ ودفع فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعبئة رصيد سالك وبطاقات نول؛ إلى جانب تحديد أقرب مركز لتسجيل المركبات؛ ودفع ثمن وقود سيارتهم والخدمات المقدمة في محطات إينوك.

وتعكف دبي الذكية على تحديث التطبيق باستمرار في إطار جهودها الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية المعنية بشكل شامل بنسبة 100% في دبي بحلول 12 ديسمبر 2021، وذلك للاستغناء بشكل فعال عن المعاملات الورقية بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021.

إضافات

وسيتم إضافة أكثر من 1000 خدمة عبر التطبيق، ومن أحدث الإضافات استعراض السيارات المتاحة للبيع، وإجراء معاملة المبيعات وتأمين السيارة بالكامل. كما يمكن استئجار وحدات سكنية من خلال التطبيق، واستخراج شهادة إيجاري، والتسجيل في خدمات الكهرباء والمرافق العامة والإنترنت وغيرها.

وأضافت دبي الذكية مؤخراً خدمة التبرعات تزامناً مع «عام التسامح» ولتوفير قناة تتيح التبرع لأصحاب الهمم، ومرضى السرطان، وكبار السن، والعائلات المتعففة.