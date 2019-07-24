فتح التسجيل لرواد الأعمال في القرية العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بالتعاون مع «شريكها الاستراتيجي» القرية العالمية، فتح باب التسجيل للكفاءات الوطنية الراغبة بالمشاركة في الموسم الخامس والعشرين من فعاليات القرية العالمية، التي ستنطلق في 29 أكتوبر 2019 وتستمر حتى 4 أبريل 2020.

وتبدأ المؤسسة استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من اليوم وحتى 24 أغسطس. وسيتم اختيار المشاريع المبتكرة من بين الطلبات التي سيتم استلامها، على أن تكون ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، وتوفر المؤسسة بالشراكة مع القرية العالمية 30 موقعاً مثالياً وبأسعار وخصومات تنافسية، وذلك لتسهيل تسويق وبيع المنتجات الوطنية لمرتادي القرية الذي يصل أعدادهم بالملايين سنوياً.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: القرية العالمية واحدة من المنصات المثالية لتحفيز روح الابتكار والتميز، وتطوير أعمال المشاريع الوطنية الناشئة.

تكمل المؤسسة عامها الخامس عشر في دعم رواد الأعمال الذين بلغ عدد مشاريعهم من العام 2005 ولغاية موسم العام 2018 ـ 2019 ما لا يقل عن 585 مشروعاً. وتسعى المؤسسة إلى تمكين المنتج المحلي وتعزيز تواجده في مختلف المحافل سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو العالمي، وتعد القرية العالمية، واحدة من المحطات المهمة لأصحاب المشاريع المبتكرة والطموحة، التي ترغب في التنافس واستدامة أعمالها مستقبلاً".

وأضاف: حقق أصحاب المشاريع نتائج طيبة في الموسم الماضي، حيث بلغت مبيعاتهم 10.3 ملايين درهم. وهذه الأرقام تعطينا الدافع لإكمال مسيرة تمكين الشاب الإماراتي وبالأخص الخريجين الجدد، وتطوير أعمالهم المبتكرة وترجمة أفكارهم إلى واقع ملموس. ونهدف إلى توفير أقصى حدود الدعم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: يعمل فريق القرية العالمية حالياً للتجهيز لانطلاقة الموسم الرابع والعشرين وتطبيق مختلف الاستراتيجيات التي قمنا بنصبها لتوفير أفضل التجارب والعروض بأعلى المعايير الدولية، بما يتماشى مع رؤيتنا نحو الوصول إلى المركز الأول بين المنتزهات المتعددة الثقافات في العالم.

ونعمل حالياً على تطوير البنية التحتية في الساحة الثقافية التي تضم أكشاك المؤسسة لتظهر بمنظور جديد وحلّة جديدة في الموسم الرابع والعشرين بما يعزز استقطاب المزيد من الضيوف.