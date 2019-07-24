«موانئ دبي العالمية» تناول 36 مليون حاوية في 6أشهر

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن مناولة 35.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على امتداد محفظتها العالمية من محطات الحاويات في النصف الأول من 2019، حيث ارتفعت الكميات الإجمالية بنسبة 0.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.5% على أساس نسبة النمو بالمقارنة المثلية.وجاء النمو في الربع الثاني مدفوعاً بالأداء القوي في آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية وأفريقيا، مقابل كميات أقل في الإمارات وأستراليا.

وقامت محطات الشركة على المستوى الموحد بمناولة 19.5 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً خلال النصف الأول، وسجلت الكميات الموحدة في الربع الثاني نمواً بنسبة 10.6%، لكنها انخفضت بنسبة 0.6% على أساس المقارنة المثلية، فيما كان النمو القوي في منطقة الأمريكيتين وأستراليا نتيجةً لتعزيز عمليات أستراليا والاستحواذ على شركة بولوجزا والتي تضم محطتين في تشيلي.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»:«حققت الكميات بشكل عام أداءً مُستقراً بما يتماشى مع توقّعاتنا.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الناتجة عن الحروب التجارية فقد شهدنا تسجيل كميات كبيرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية، بينما حافظ مؤشر النمو في أفريقيا على زخمه، وانخفضت الكميات المسجلة في الإمارات وأستراليا نتيجةً لخسارة في أعمال الشحن ذات الهامش الأدنى وتحديات الظروف السوقية، ومع ذلك فإننا نتوقّع تقديم أداء أكثر استقراراً من ناحية الإنتاجية في الدولة خلال النصف الثاني».

وأضاف: «فيما يخصّ محفظتنا الأوسع، أحرزنا تقدّماً ملحوظاً في تعزيز عروض منتجاتنا التي ستُتيح لنا تحفيز التجارة والتواصل بشكل مباشر مع المستهلكين النهائيين لنتمكن من تقديم مجموعة من الحلول اللوجستية. وسيتمحور تركيزنا في المدى القريب حول دمج عمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً، وإدارة التكاليف، والاستثمار المنضبط لتعزيز مكانتنا المميزة بكوننا الشريك التجاري المفضل».