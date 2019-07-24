«موانئ أبوظبي» تكرّم المتميزين في الصحة والسلامة والبيئة

المصدر: أبوظبي- البيان

كرّمت موانئ أبوظبي الفائزين بجوائز «نيشان»، وذلك لتميزهم في تطبيق أفضل المعايير في هذه المجالات وتعزيزها على صعيد موانئ أبوظبي وشركاتها التابعة وعملائها.

وتمثل جوائز نيشان إحدى المبادرات التي أطلقتها الموانئ. ونجحت موانئ أبوظبي في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات في مجال الصحة والسلامة والبيئة، من بينها على سبيل المثال «أسبوع الصحّة والسلامة والبيئة» و«برنامج ابتكار» ومختبر الابتكار الرقمي للموانئ.

واستقطبت دورة هذا العام من جوائز «نيشان» مشاركات عديدة من الأفراد والشركات ضمن فئات ثلاث رئيسية و17 فئة فرعية تشمل ثماني جوائز سنوية مخصصة للشركات التابعة لموانئ أبوظبي وخمس جوائز للعملاء وأربع جوائز للممارسات الفردية.