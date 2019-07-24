4.4 مليارات أرباح «اتصالات» النصفية بنمو 3.1 ٪

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت «مجموعة اتصالات» أرباحاً صافية موحدة 4.4 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2019، وذلك بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بزيادة سنوية 3.1%، نتجت عن هامش صافي ربح بلغت نسبته 17%، وبلغ إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة إلى 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52%، ووصلت قيمة الإيرادات الموحدة إلى 25.9 مليار درهم.

وأقرت المجموعة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول من العام 2019 بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد.

ووصلت ربحية السهم الواحد خلال النصف الثاني إلى 0.51 درهم بزيادة 3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت قاعدة مشتركي المجموعة إلى 143 مليون مشترك، بزيادة سنوية 2%، فيما وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات إلى 12.4 مليون مشترك.

قيادة المستقبل الرقمي

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة اتصالات»: «يأتي أداء المجموعة خلال النصف الأول للتأكيد على ريادتها لقطاع الاتصالات في المنطقة من خلال الحفاظ على زخم أعمالها الرئيسية، وتمتعها بمرونة عالية في المجال الرقمي، مستندة إلى رؤيتها الجريئة لـقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

وأضاف: «يعتبر إطلاق أول شبكة للجيل الخامس 5G في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنجازاً رئيسياً، خاصة أنه سيتيح الكثير من الفرص الواعدة ويضيف قيمة للمشتركين والمساهمين على حد سواء، كما سيعمل على تسريع وتحفيز العديد من الخدمات الرقمية، حيث قامت المجموعة مؤخراً بإطلاق الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة عبر الهواتف المتحركة e-Wallet أو المحفظة الإلكترونية - والتي تعتبر خطوة فعالة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات في التحول الرقمي».

وتقدم السويدي، بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة في الدولة على الرؤية الثاقبة وعلى الدعم الدائم والمستمر لقطاع الاتصالات، كما شكر العملاء والمساهمين على ثقتهم الكبيرة التي حفّزت المجموعة على مواصلة التقدم، مشيداً بجهود فريق الإدارة وجميع العاملين في تمكين «الرؤية الرقمية»، عبر التركيز على استراتيجية المجموعة طويلة الأمد للنمو وتقديم قيمة مضافة للمشتركين والمساهمين.

تمكين الابتكار

وقال المهندس صالح عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن أداء «اتصالات» المالي، يؤكد مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها المجموعة في بناء الشبكات المستقبلية والاستثمار فيها، مع التركيز على تمكين الابتكار، وتسريع عملية التحول الرقمي عبر مختلف عملياتها، مضيفاً «في الوقت الذي يأتي فيه معرض إكسبو 2020 دبي ليصبح أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل بالشراكة مع «اتصالات» على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، تعتز «اتصالات» بما حققته من إنجازات غير مسبوقة على صعيد شبكة الجيل الخامس 5G، حيث كانت أول مشغل اتصالات في المنطقة يطلق أول شبكة جيل خامس تجارية».

وتابع: «من خلال إطلاق هذه الشبكة وإطلاق أول هاتف من نوعه في المنطقة داعم لهذه الشبكة، فقد نجحت «اتصالات» في إتاحة الفرصة لعملائها في الإمارات للتمتع بتجربة المزايا التي توفرها تقنية الجيل الخامس قبل الكثير غيرهم، هذا إضافة إلى نجاح «اتصالات» في تمكين الزوار داخل مبنى مطار أبوظبي الجديد من التمتع بميزة الاتصال فائق السرعة التي توفرها شبكة الجيل الخامس، وهو ما يجعل مبنى المطار الجديد، أول مطار في المنطقة مغطى بشبكة الجيل الخامس».

إنجازات فريدة

وأكد العبدولي أن هذه الإنجازات الفريدة على مستوى المنطقة، أصبحت ممكنة نتيجة للتركيز والالتزام بالأولويات الاستراتيجية الرئيسية، والتي ستعمل على تحقيق مستقبل رقمي أكثر ذكاء، وتفتح الفرص للتفاعل مع المشتركين والعملاء بطرق جديدة.

إن «اتصالات» على ثقة بأن شبكة الجيل الخامس ستغير، الطريقة التي نعمل ونتفاعل بها في ما بيننا عن طريق إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات والقطاعات المختلفة لا سيما الاقتصادية منها.

ووجه العبدولي الشكر لقيادة دولة الإمارات الحكيمة على دعمها الدائم والمستمر للمجموعة، والعملاء على ثقتهم الراسخة وولائهم المستمر، والمساهمين على تشجيعهم المتواصل، لافتاً إلى أن «اتصالات» تضع عملاءها في صميم كل ما تقوم به من أعمال، ومؤكداً أن تركيز «مجموعة اتصالات» سيبقى منصباً على مواصلة استثماراتها في الحلول والشبكات المستقبلية، وتقنيات الجيل القادم، وبما يسهم في توفير خدمات وحلول رائدة ومبتكرة وغير مسبوقة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء.

إنجازات وجوائز

أطلقت اتصالات أول أجهزة هواتف ذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داعمة لشبكة الجيل الخامس، وهي أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوفر شبكة الجيل الخامس 5G في مطار دولي، حيث أصبح مبنى مطار أبوظبي الجديد أول مطار دولي في المنطقة يتمتع بتغطية شبكة الجيل الخامس، وبسرعة تحميل بيانات عالية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، كما أطلقت المحفظة الإلكترونية e-Wallet، للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة عبر الهواتف المتحركة، بالتعاون مع «نور بنك».

وتعاونت اتصالات مع مايكروسوفت لتزويد الهيئات الحكومية، والشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة وتمكين التحوّل الرقمي، كما أطلق برنامج المسرعات «المستقبل الآن» التابع للشركة ثلاثة تحديات جديدة في مجالات «Multicloud»، و«التأمين حسب الطلب»، و«Industrial IoT»، إضافة إلى توقيع 5 خمس اتفاقيات جديدة مع شركات ناشئة للمرحلة القادمة، ودشنت المجموعة مركز التميز الروبوتي.

وطرحت اتصالات آلة بيع ذاتية للهواتف الذكية هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، كما أتاحت تطبيق بسمات لجميع سكان الدولة وزوارها. ونالت «اتصالات» جائزة من جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، وحصدت أقوى علامة تجارية لقطاع الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، من قبل وكالة «براند فاينانس» العالمية.

وحلت الإمارات الأولى عالمياً وللعام الثالث على التوالي، من حيث نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل (FTTH)، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية.