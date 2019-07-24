الإمارات دبي الوطني: نمو اقتصادي قوي متوقع بالدولة في النصف الثاني

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقع بنك الإمارات دبي الوطني نمواً اقتصادياً قوياً في الإمارات خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقال تقرير التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني 2019 أن بيانات الربع الماضي من العام تشير إلى تسارع في النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في الإمارات والسعودية، حيث كان هناك مبيعات قوية وارتفاع في معدل إقراض القطاع الخاص وتحسن بالموقف المالي، ما يدعم توقعات نمو القطاع غير النفطي خلال النصف الثاني من العام.

وأشار إلى أن تمديد اتفاق «أوبك بلس» على خفض إنتاج النفط يعني أن النمو في القطاع النفطي سيكون أقل من القطاع غير النفطي في 2019، مقارنة بالعام الماضي 2018.

وبالنسبة لدولة الإمارات، قال التقرير إن بيانات مؤشرات مديري المشتريات تشير إلى أن النمو في القطاع غير النفطي كان الأقوى منذ أربع سنوات في الربع الثاني من عام 2019، لكن التقرير أشار إلى أن نمو الإنتاج والمشاريع الجديدة جاء على حساب تخفيض الأسعار والضغط على الأرباح، وبالتالي لم يترجم إلى نمو في معدل التوظيف، حيث ركزت الشركات على تخفيض التكلفة والإنفاق، لكن التعديلات الأخيرة في الإمارات في قوانين الاستثمار وتأشيرات الإقامة لمدة 10 سنوات، من المتوقع أن تجذب مزيداً من الاستثمارات على المدى المتوسط، لكن التقرير يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.6 % في عام 2020 مع افتتاح معرض اكسبو 2020 دبي، وتسهيل السياسات المالية وتراجع سعر الدولار، ما سيؤدي بالتأكيد إلى انتعاش في قطاع السياحة والإنفاق في تجارة التجزئة.