منطقة عجمان الحرة تبحث فرص الاستثمار مع القنصلية الإندونيسية

المصدر: عجمان ـ البيان

قام وفد من منطقة عجمان الحرة بزيارة القنصلية الإندونيسية مؤخراً لبحث الفرص الاستثمارية المحتملة مع مجتمع الأعمال الإندونيسي. ويستبق اللقاء المعرض التجاري الإندونيسي المقبل الذي تقيمه وزارة التجارة الإندونيسية، مما يوفر فرصة حصرية لمنطقة عجمان الحرة لعرض خدماتها الديناميكية التي تواصل تقديمها لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب القادمين إلى الإمارات العربية المتحدة.

والتقى الوفد الذي ضم فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، رضوان حسن، القنصل العام الإندونيسي، وبودهي بريانتورو، من الشؤون الاقتصادية في مكتب القنصلية العامة، ووهيني روسمياتي، مديرة مركز الترويج التجاري الإندونيسي.

وبحث الاجتماع تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، وفي المقام الأول قطاع المأكولات والمشروبات.