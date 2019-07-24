«أديبك 2019» يناقش تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الطاقة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن منظمو معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، شركة «دي إم جي إيفنتس» للفعاليات، مشاركة خبير الذكاء الاصطناعي غريغ كروس، المؤسس المشارك وكبير مسؤولي الأعمال في شركة «سول ماشينز»، كمتحدث رئيسي في مؤتمر النفط والغاز 4.0 الاستراتيجي الذي ينعقد تحت مظلة «أديبك» الذي يناقش تأثيرات التقنيات الثورية على ازدهار القطاع.

ويسير التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخطى سريعة، حيث تعمل شركات الطاقة في جميع أنحاء المنطقة على زيادة الاستثمار في التقنيات الداعمة لتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج وتيسيرها وجعلها أكثر مرونة مع خفض التكاليف.

ووفقاً لشركة «مكنزي» للاستشارات الإدارية، فإن الاستخدام الفعال للتقنيات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والقدرات التنقلية والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والبيانات الضخمة والتحليلات، قد يؤدي إلى خفض الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى 20 بالمئة، التي تتوقع في الوقت نفسه أن يتحسن إجمالي التدفقات النقدية بمقدار 11 دولاراً للبرميل على امتداد سلسلة قيمة النفط والغاز من الإنتاج البحري، لتضيف 300 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2025.

ويقام «أديبك 2019» في نسخته الـ 22 بين 11 و14 نوفمبر المقبل. وواصل «أديبك» نموه منذ انطلاقه في 1984 . ويجمع المعرض أكثر من 2200 جهة عارضة دولية على مساحة إجمالية تبلغ 155 ألف متر مربع تحتضن 29 جناحاً دولياً من عدد من الدول المختلفة، ومشاركة 42 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما يستقطب أكثر من 145.000 زائر من أنحاء العالم. ويستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 980 متحدثاً استراتيجياً وفنياً في أكثر من 160 جلسة، تغطي كامل سلسلة القيمة في القطاع وتستقطب أكثر من 10400 موفد.