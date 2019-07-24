458 مليار درهم قيمة مشاريع جديدة بدول التعاون في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، عن مشاريع جديدة بقيمة 125 مليار دولار (458.7 مليار درهم) خلال الأشهر الستة الأولى 2019، بما في ذلك 63.5 مليار دولار (233 مليار درهم) تم الإعلان عنها في الربع الثاني، وفقاً لتقرير بي إن سي.

وهذا جزء من 27 ألف مشروع في دول التعاون بقيمة 2.52 تريليون دولار (9.25 تريليونات درهم) بنهاية النصف الأول.

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث إعلانات المشاريع البالغة 63.5 مليار دولار أمريكي (233 مليار درهم)، والتي تمثل 50 % من إجمالي إعلان المشاريع في الربع الثاني من عام 2019.

وخلال النصف الأول من عام 2019، منح مالكو المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً عقود بناء جديدة بقيمة 49 مليار دولار (180 مليار درهم)، بارتفاع 33٪ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

ويقول أفين جيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة بي إن سي: «تكتسب أنشطة التطوير قوة دفع في المنطقة على رغم التحديات بما في ذلك التوتر الجغرافي السياسي في المنطقة وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي».

وبلغ إتمام مشاريع البناء في جميع القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني ما قيمته 46.5 مليار دولار (170.65 مليار درهم)، في حين كان قطاع البناء في المناطق الحضرية يسيطر على عمليات الإنجاز بحصة 46 % من القيمة الإجمالية لمشاريع البناء المكتملة، وقد تم تسجيل معظمها في الإمارات .

وتشير أحدث تقارير مجلة المشاريع الصادرة عن شبكة بي إن سي، إلى أن سوق الإنشاءات الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نما بنسبة 12 % على أساس سنوي، مع نمو كل من السعودية والإمارات بنسبة 12 %. وقادت السعودية مشاريع النفط والغاز بدول التعاون بمبلغ 15.8 مليار دولار أمريكي، بينما تصدرت الإمارات مشاريع المرافق بقيمة 4 مليارات دولار.