إنتركونتيننتال تعزز محفظتها بإدارة «هوليداي إن جزر ديرة دبي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، توقيع اتفاقية إدارة لتطوير فندق هوليداي إن الجديد في «جزر ديرة دبي»، تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى زيادة عروض خدماتها الفندقية في منطقة الشرق الأوسط، ومواكبة متطلبات مختلف شرائح الضيوف الذين يزورون المنطقة.

ويتألف الفندق المقرر افتتاحه عام 2023، من 170 غرفة ويقع بالقرب من وسط المدينة (15 دقيقة بالسيارة) ومن المطار (10 دقائق بالسيارة). وتتشكل «جزر ديرة دبي» من أربع جزر صناعية، وستكون بمثابة واجهة بحرية متعددة الاستخدامات تضم نحو 6 ملايين قدم مربعة من المتاجر، و3000 وحدة سكنية، وغرفاً فندقية، ومركزاً تجارياً، وسوقاً ليلياً، ومدرجاً كبيراً ومرسى.

وسيكون فندق «هوليداي إن جزر ديرة دبي» مثالياً للمسافرين بغرض العمل أو الترفيه، ويضم مرافق تتضمن مركزاً لرجال الأعمال و3 غرف اجتماعات إضافة إلى صالة ألعاب رياضية على أحدث طراز، وبركة سباحة خارجية.

وقال باسكال جوفين، العضو المنتدب لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: تواصل منطقة الشرق الأوسط تطورها كمركز تجاري ووجهة سياحية، ما يتطلب منا تسريع وتيرة نمونا وتنويع عروضنا الفندقية. وهذا التوقيع هو السادس هذا العام في منطقة الشرق الأوسط.

وتضم المجموعة 92 فندقاً في الشرق الأوسط ضمن 7 علامات مختلفة، هي: إنتركونتيننتال وكراون بلازا وهوليداي إن وهوليداي إن إكسبرس وستاي بريدج سويتس، وفوكو وفنادق ومنتجعات سيكس سينسيز، بالإضافة إلى 38 فندقاً إضافياً قيد الإنشاء، من المقرر افتتاحها خلال 3-5 سنوات المقبلة.