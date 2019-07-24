شركات «هب 71» و«تيك ستارز» تطلقان برنامجاً للمسرّعات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت منصة «هب 71» وشركة «تيك ستارز» أمس بدء تلقي طلبات الانضمام إلى «برنامج مسرّعات تيك ستارز هب 71» في أبوظبي. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج العمل خلال الربع الأول من 2020، حيث ستخضع الشركات الناشئة العشر المؤهلة لبرنامج مكثّف يمتد على مدار 13 أسبوعاً، على أن يُختتم البرنامج بيوم لعروض تقديمية للمشاركين أمام عددٍ من المستثمرين، بالإضافة إلى فرصة للحصول على تمويل لنمو أعمالهم. وتم فتح باب استقبال طلبات الانضمام إلى البرنامج اليوم.

وستستفيد الشركات المسجّلة في البرنامج المشترك من شبكات الأعمال العالمية التابعة لكلٍ من «هب 71» و«تيك ستارز»، حيث تم تصميم البرنامج بهدف مساعدة الشركات الناشئة من قطاعات متنوعة لتحسين منتجاتها وتسهيل الوصول إلى عملائها، فضلاً عن تعزيز قدراتها من خلال برامج توجيهية واستثمارات وجلسات تدريب مخصصة لاستعراض المشاريع المقدّمة. ويمنح البرنامج الشركات الناشئة فرصة تسريع نموذج أعمالهم وعرض مشاريعهم التكنولوجية أمام مستثمرين عالميين.

ويتم تلقي طلبات الانضمام إلى البرنامج حتى 13 أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في يناير 2020 وسيُختتم بيوم للعروض التقديمية في منتصف أبريل من العام نفسه.