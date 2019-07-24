تدريب هيئة تنظيم الاتصالات تطلق برنامج «قيادة» لتعزيز الكفاءات الوطنية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برنامج «قيادة» لتطوير قدرات وخبرات مواردها البشرية. ويعتبر «قيادة» الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المركز العالمي للتدريب والتطوير، ويستمر إلى نوفمبر، برنامجاً تدريبياً عملياً مكثفاً، معززاً بالكثير من الأدوات والمناهج والتجارب المفيدة لقصص النجاحات، لتمكين القادة من أن يصبحوا أكثر فاعلية في أداء أدوارهم.

ويركز البرنامج على تنمية المهارات القيادية، الابتكار، استشراف المستقبل، التميز، التخطيط الاستراتيجي، إدارة المشاريع، إدارة التغيير، التفاوض وحل النزاعات، وبناء فريق عمل فعال، كما يساهم البرنامج في تجذير ثقافة التميز المؤسسي في الهيئة، ومساعدة القيادات على الخروج بالعديد من الممارسات الابتكارية لاستدامة النتائج، ومواكبة مستويات الريادة العالمية في قطاع الاتصالات والحكومة الذكية، ومفاهيم التحسين المستمر وفق العديد من المنهجيات الحديثة، ومساعدة المتدربين على المشاركة في جوائز التميز العالمية والمحلية.

وقال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: برنامج قيادة مستوحى من توجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل على تهيئة الصفين الثاني والثالث من القادة، لضمان الاستدامة والكفاءة وجعل القيادة ثقافة وأسلوب عمل في الإمارات. وهو يأتي تأكيداً من الهيئة على أهمية الاعتناء بالعنصر البشري.