«أدنوك» تمنح «سايبيم» الإيطالية عقد تشغيل

المصدر: أشرف

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقداً لمدة أربع سنوات لشركة سايبيم الإيطالية لتمديد تشغيل أحد أرصفتها العائمة في مياه أبوظبي.

وجددت شركة سايبيم الإيطالية عقدها مع أدنوك لتشغيل رصيف الرفع العائم بيرو نيجرو 8، الذي يعمل في أبوظبي، وفق ما نقلته مجلة «ميد» عن الشركة الإيطالية. ولم تذكر الشركة الإيطالية قيمة العقد، لكنها ذكرت أن قيمة عقدها مع أدنوك بالإضافة إلى عقد تمديد آخر في رومانيا، تبلغ أكثر من 160 مليون دولار.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة سايبيم كانت تبحث التخارج من نشاط الحفر البحري والبري. وأضافت التقارير أن سايبيم كانت تجري مباحثات مع الأطراف المهتمة بالتخارج لشراء وحداتها للحفر في صفقتين منفصلتين، لكنه لم ترد تقارير أخرى بعد ذلك.

دبي- رفيق