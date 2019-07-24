«غرفة دبي» تضيف 4 فئات جديدة لعلامة المسؤولية الاجتماعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق 4 فئات جديدة لعلامتها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في إطار جهودها لتقدير وتحفيز مجتمع الأعمال على اعتماد أفضل ممارسات المسؤولية المؤسسية المجتمعية بالتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة.

وتغطي الفئات الأربع الجديدة الجوانب المختلفة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وتشمل مكان العمل، والسوق، والبيئة، والمجتمع المحلي. ويمكن للشركات تقديم طلباتها لأكثر من فئة من العلامة والاستفادة من التقييم والتطوير والتوصيات التي تحصل عليها ضمن إجراءات التقديم المعهودة.

وجاء الكشف عن الفئات الأربع الجديدة لعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات مع إطلاق مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي الدورة الثانية للعام 2019 من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

ويمكن لجميع الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً تقديم طلباتها للحصول على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بشرط أن تكون الشركة تمارس أعمالها لسنتين على الأقل، وتمتلك رخصة سارية المفعول في البلد الذي يقع مقرها فيه.

ويتوجب على الشركات التي تتقدم بطلباتها لفئة مكان العمل إبراز تميزها في مناقشة مسائل مثل التنوع والتوظيف العادل والترقية ورفاهية الموظفين وسعادتهم. أما الشركات التي تتقدم بطلباتها لفئة السوق، فينبغي عليها أن تبرز كفاءة في إدارة العلاقات مع الموردين والعملاء، حيث صممت هذه الفئة لمساعدة الشركات على بناء شراكات قوية ومسؤولة مع الموردين وتحسين سمعتها بين المتعاملين.

وتركز فئة البيئة في علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على الخطوات المسؤولة التي يمكن للشركات اتخاذها لتعزيز تأثيرها الإيجابي وخفض تأثيرات نشاطاتها السلبية على البيئة. وتشمل هذه الخطوات والإجراءات اتخاذ تدابير لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد لخفض التلوث وانبعاثات الغازات الضارة وتحسين أداء التدوير.

وتنظر الفئة الرابعة من العلامة وهي المجتمع المحلي إلى المبادرات المطبقة من قبل الشركة والتي تدعم احتياجات ومتطلبات المجتمع مثل التطوع والتبرع ومشاريع صناديق دعم المجتمع والمساهمات الخيرية. ويتم توجيه المتقدمين لإيلاء الأولوية للمبادرات المجتمعية، وتحديد أكثر الطرق كفاءة لخدمة مجتمعاتهم وتحسين سمعتهم بين موظفيهم وعملائهم وجميع فئات المجتمع.

وتم تطوير الفئات الأربع الجديدة ضمن علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لمساعدة الشركات على التميز في مجال واحد أو أكثر من مجالات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتحسين سياساتها وممارساتها في هذه المجالات.

وتستفيد الشركات التي تتقدم للحصول على العلامة بفئاتها الجديدة من تقارير مفصلة تقييمية حول مكان العمل والتأثيرات البيئية والاجتماعية لنشاطات الشركة، لتحسين برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والحصول على تقدير من قبل الخبراء على جهودها في هذا المجال.