20 ٪ نمو إيرادات «التزام لإدارة الأصول» النصفية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، في أبوظبي، عن تسجيلها معدل نمو قياسياً في النصف الأول في إطار استراتيجياتها التوسعية طويلة الأمد.

وأفادت الشركة بتحقيقها نمواً بنسبة 20% في إيراداتها للنصف الأول، بالإضافة إلى زيادة محفظة العقارات التي تديرها إلى أكثر من 50.000 وحدة سكنية في مختلف المناطق، فضلاً عن فوزها بعقود مهمة في مجال إدارة المرافق.

وتجري المجموعة حالياً مفاوضات مع مختلف الشركاء المحتملين في الإمارات والمنطقة ككل- بما في ذلك مصر والسعودية والكويت- في سبيل عقد صفقات جديدة قبل نهاية العام الجاري.

وستشهد هذه المشاريع توفير الشركات التابعة للمجموعة خدمات إدارة المرافق وإدارة العقارات والمجمعات وخدمات التنظيف والضيافة وإدارة مرافق الخدمات العامة وخدمات التمويل والمحاسبة، بما يمكّن أصحاب الأصول من المحافظة على محافظهم العقارية وتعزيزها.

ومن المرجّح أن تكون أول هذه المشاريع الجديدة في النصف الثاني من العام، حيث ستقوم مجموعة «التزام» بالتوسّع في شمال أفريقيا من خلال تقديم خدمات متكاملة في مجال إدارة المجمعات في مصر.