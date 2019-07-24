4.4 مليارات درهم أرباح «مجموعة اتصالات» النصفية بنمو 3.1 ٪

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت «مجموعة اتصالات» أرباحاً صافية موحدة 4.4 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2019، وذلك بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، بزيادة سنوية 3.1%، نتجت عن هامش صافي ربح بلغت نسبته 17%، وبلغ إجمالي قيمة الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الموحدة إلى 13.3 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 2%، نتج عن هامش فائدة وضريبة واستهلاك وإطفاء وصلت نسبته إلى 52%، ووصلت قيمة الإيرادات الموحدة إلى 25.9 مليار درهم. وأقرت المجموعة توزيع أرباح نقدية على المساهمين للنصف الأول من العام 2019 بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد.

ووصلت ربحية السهم الواحد خلال النصف الثاني إلى 0.51 درهم بزيادة 3%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ووصلت قاعدة مشتركي المجموعة إلى 143 مليون مشترك، بزيادة سنوية 2%، فيما وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في دولة الإمارات إلى 12.4 مليون مشترك.