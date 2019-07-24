«0 %» نسبة المراجعين لمعاملات الرهن العقاري في «أراضي دبي»

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تمكنت دائرة أراضي وأملاك دبي من جعل خدمات الرهن العقاري متاحة بالكامل للجمهور من خلال البنوك العاملة في الدولة ودون الحاجة إلى مراجعتها أو مراجعة مراكز أمناء التسجيل العقاري في الإمارة، لينخفض عدد مراجعي الدائرة بخصوص خدمات الرهن إلى 0%.

وتسعى الدائرة إلى تقليص الإجراءات المتبعة في تقديم خدماتها التي تتجاوز 200 خدمة وجعلها تتم بخطوة واحدة من خلال نافذة واحدة، لترجمة توجهات الإمارة وتحديداً مبادرة X10 الرامية إلى جانب مبادرات أخرى لجعل دبي مدينة المستقبل.

وكانت الدائرة بدأت بإطلاق خدمات الرهن العقاري عبر البنوك المحلية منذ أبريل الماضي جاعلة الإجراء يبدأ وينتهي في البنك لاسيما بعد اختصار خطوة أمين التسجيل، فيقوم البنك بالرهن بعد حصوله على موافقة الدائرة من خلال النظام الالكتروني للدائرة التي تتولى عبره تدقيق الإجراء واعتماده. وكانت الدائرة استبقت تعهيد خدمات الرهن العقاري للبنوك بتدريب الكوادر البشرية في البنوك المحلية.