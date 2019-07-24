«مبادلة» تستثمر في «رؤية سوفت بنك 2»

المصدر: دبي - سيد صالح

تعتزم مجموعة «سوفت بنك» اليابانية الإعلان قريباً عن طرح صندوقها الثاني المخصص للاستثمار في التقنية، على غرار صندوقها الأول العملاق «رؤية سوفت بنك»، الذي تبلغ قيمته 100 مليار دولار.

ووفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» فقد يُعلَن عن طرح الصندوق الجديد خلال هذا الأسبوع، وسيحمل اسم «رؤية سوفت بنك 2». وأفادت الوكالة بأنه من المنتظر أن تكون شركة مبادلة للاستثمار، و«صندوق الاستثمارات العامة» من ضمن المستثمرين في الصندوق الجديد، وهما من المستثمرين في الصندوق الأول. وأضافت أن المناقشات بشأن إطلاق الصندوق ما زالت جارية، فيما لم تفصح المصادرعن قيمة الصندوق.

وكان ماسايوشي سون، مؤسس «سوفت بنك»، أشار إلى رغبته بجمع المزيد من الأموال لتكرار النجاح الذي حققه صندوق «رؤية سوفت بنك».