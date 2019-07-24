«بوسطن كونسلتينج»: 5 ٪ نمو الثروات في الإمارات إلى 1.5 تريليون درهم

المصدر: دبي- البيان

نمت الثروة المالية الشخصية في دولة الإمارات في الفترة من 2013 إلى 2018 بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 400 مليار دولار (1.46 تريليون درهم )، ومن المتوقع أن تواصل نموها بنسبة 8% سنوياً لتصل إلى 0.6 تريليون دولار بحلول عام 2023، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، بعنوان «الثروة العالمية 2019: إعادة النمو الجذري إلى مساره الصحيح».

وقال ماركوس ماسي، ومدير مفوّض وشريك أول لدى الشركة: «تتمتع الإمارات بوضع جيد مع توقعات بنمو الثروات القابلة للاستثمار بنسبة 6% على أساس سنوياً لتصل إلى 0.5 تريليون دولار بحلول عام 2023».

وشكلت العملة والودائع (66%) أكبر نسبة من الأصول في الإمارات، في حين توزعت باقي الأصول على التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية (17%) والأسهم وصناديق الاستثمار (14%) والسندات (3%).

وبلغت حصة الثروة الإجمالية الخارجية 31.8%، ومع تسجيل الأصول الخارجية معدل نمو أقل من الأصول المستثمرة في الداخل عند 6% على أساس سنوي. واستحوذ أصحاب الملايين في عام 2018 على نحو نصف إجمالي الثروة الشخصية (47%).

وشهدت المكاسب الثابتة في الثروة الشخصية حول العالم تراجعاً بأكثر من 5 نقاط مئوية في عام 2018، في المقابل، لم تتأثر الثروة المالية الشخصية في الشرق الأوسط بالاتجاهات العالمية، حيث أسهمت العوائد الإيجابية في تحقيق نمو في إجمالي الثروة بنسبة 5.7%. وقد كان هذا النمو ثابتاً في دولة الإمارات مع الأداء الجيد الذي تشهده أسواق الأسهم في الخليج خلال العام المنصرم.