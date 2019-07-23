4 مليارات درهم قيمة التعاملات المالية عبر تطبيق "دبي الآن"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت " دبي الذكية " اليوم أن القيمة الإجمالية للمعاملات التي تمّت عبر منصة وتطبيق "دبي الآن" بلغت 4 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المعاملات التي أنجزت عبر هذه القناة الرقمية الرائدة نحو 7.5 ملايين معاملة، وذلك منذ إطلاقها في العام 2015، وفق ما أعلنت كل من دبي الذكية ودائرة المالية بحكومة دبي. ويأتي هذا الإعلان ليؤكّد مكانة "دبي الآن" كمنصة رقمية مفضلة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالخدمات الحيوية في المدينة.

وقالت " دبي الذكية " إنه تم تصميم التطبيق ليجسّد منصة واحدة ومركزية للخدمات الذكية غير الورقية التي تتسم بالسرعة والسلاسة، وتتيح لسكان دبي استكمال معاملاتهم رقمياً سواء عبر البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المتحرك.

وحقّقت منصة "دبي الآن"، بالتعاون مع دائرة المالية بحكومة دبي، نموّاً كبيراً لتغطي أكثر من 70 خدمة للحكومة والقطاع الخاص تقدمها 32 جهة مشاركة ضمن 12 فئة مختلفة، بما في ذلك: الأمن والعدل، المواصلات العامة، الدفعات والفواتير، تأشيرات الإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان؛ والإسلام وغيرها.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: "تأخذ دبي الذكية على عاتقها مهمة تحويل دبي إلى أكثر المدن ذكاءً وسعادة على وجه الأرض. ومن هذا المنطلق، تتمحور مسؤوليتنا حول تقديم سلسلة من الخدمات المبتكرة للمواطنين والمقيمين والزوار في الإمارة، والمدعومة بأحدث التقنيات المتطورة. وقد مثلت هذه المزايا حافزاً لإطلاق تطبيق "دبي الآن" الذي يساعد اليوم مستخدميه على إجراء العديد من العمليات بسرعة وسهولة من خلال تطبيق ذكي واحد". منوهةً على أهمية التعاون الكبير مع الجهات الحكومية الأخرى كشرط أساسي لنجاح جميع مبادرات وبرامج مدينة دبي الذكية.

من جهته، قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "نحن سعداء بالنتائج المبهرة التي حققتها منصة "دبي الآن" في مسيرتنا نحو الهدف المنشود منها، وهو تسهيل الحصول على الخدمات اليومية في المدينة، الأمر الذي يتجلى بوضوح في انتشارها الواسع بين المستخدمين وتأكيدها لمكانتها كبوابة مفضلة للخدمات الحكومية في دبي، وكذلك معالجتها لنحو 7.5 ملايين معاملة". مؤكداً التزام دبي الذكية إجراء التحديثات المستمرة والتطوير المتواصل للمنصة لتقديم مزيد من الخدمات، وبالتالي تمكين المستخدمين من إجراء كافة الخدمات الحكومية عبرها عن بعد وبأسلوب رقمي، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021.

إلى ذلك أعلن جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي، أن المبالغ المتحصّلة عبر تطبيق دبي الآن، بالتعاون بين الدائرة ودبي الذكية، بلغت 4 مليارات درهم منذ إطلاقه، مؤكداً أن التطبيق منصة تعمل على تعزيز توجّه المتعاملين نحو القنوات الذكية، وقال: "تمضي مسيرة التحول الرقمي في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الإمارة على قدم وساق، وذلك بقيادة "دبي الذكية" وبدعم كامل من دائرة المالية، التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي في الإمارة، سواء في الجانبين التشريعي أو التنفيذي، ما يشجّع المتعاملين على التوجّه نحو القنوات الذكية لتسريع إنجاز المعاملات وإتمامها بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة، الأمر الذي يكفل الارتقاء بسعادتهم".

وتم تصميم "دبي الآن" ليكون بمثابة منصة واحدة لجميع الخدمات في المدينة، وهي اليوم تتيح للمتعاملين سداد مخالفاتهم المرورية؛ ودفع فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعبئة رصيد سالك وبطاقات نول؛ إلى جانب تحديد أقرب مركز لتسجيل المركبات؛ ودفع ثمن وقود سيارتهم والخدمات المقدمة في محطات إينوك؛ وغير ذلك من الخدمات. وتعكف دبي الذكية على تحديث التطبيق باستمرار في إطار جهودها الرامية إلى رقمنة الخدمات الحكومية المعنية بشكل شامل بنسبة 100% في دبي بحلول 12 ديسمبر 2021، وذلك للاستغناء بشكل فعال عن المعاملات الورقية لدى الجهات الحكومية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية 2021، والتي تسعى إلى تحويل حكومة دبي إلى أول حكومة بدون ورق تماماً على مستوى العالم.

وتسعى الاستراتيجية لإضافة المزيد من الخدمات الحكومية ضمن تطبيق "دبي الآن"، حيث ستضاف أكثر من 1000 خدمة عبر التطبيق، ومن أحدث الخدمات المضافة حاليا، استعراض السيارات المتاحة للبيع، وإجراء معاملة المبيعات وتأمين السيارة بالكامل من خلال التطبيق. كما يمكن للمستخدمين أيضًا استئجار وحدات سكنية من خلال التطبيق، واستخراج شهادة إيجاري، والتسجيل في خدمات الكهرباء والمرافق العامة والإنترنت وغيرها.

وكانت دبي الذكية قد أضافت مؤخراً خدمة التبرعات عبر تحديث تطبيق "دبي الآن" ليتيح للمستخدمين التبرع بمبالغ معينة تزامناً مع "عام التسامح". وتمت إضافة هذه الخاصية الجديدة إلى التطبيق بالتعاون مع دائرة المالية بدبي لتوفير قناة تتيح التبرع لأصحاب الهمم؛ ومرضى السرطان؛ وكبار السن؛ والعائلات المتعففة التي تحتاج الدعم المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "دبي الآن" حصد العديد من الجوائز المرموقة منذ إطلاقه ومنها: جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول وذلك خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات 2016، علاوة على جائزة أفضل تطبيق حكومي على الهاتف المحمول في دبي والمناطق الشمالية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "دوت غوف 2016"، وجائزة درع الحكومة الذكية للعام 2017 في مصر، المخصصة للحكومات والمؤسسات الرسمية العربية، إضافة إلى جائزة "ستيفي" العالمية في برشلونة العام 2017، وجائزة "درع التميز في الخدمات الذكية"، عن أفضل خدمة ذكية خلال حفل "جائزة الحكومة الذكية في العالم العربي 2018"، الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة.