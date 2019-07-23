موقع جنوب أفريقي: المدن الحرة في دبي الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «آي أفريكا» الشبكي الجنوب أفريقي المدن الحرة في دبي بأنها الأفضل عالمياً. ونشر الموقع تقريراً بعنوان: «ما الذي يميز المناطق الحرة في دبي عن غيرها؟».

وذكر التقرير أن أهم المميزات التي تجعل المدن الحرة في دبي الأفضل عالمياً هي كونها نظم بيئية صديقة للأعمال والمشروعات وتزود الشركات بتسهيلات وإمكانات على طراز عالمي. وعلاوة على ذلك، تتسم المناطق الحرة في دبي بقدرتها على منح عدد هائل من الحوافز المهمة للشركات والمؤسسات العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات كالخدمات اللوجستية، والإعلام، والتقنية، والرعاية الصحية، وغيرها. وأوضح التقرير أن هذه الحوافز تتمثل في منح القدرة للشركات والمؤسسات العاملة في مناطق دبي الحرة على الوصول بسهولة إلى صانعي القرارات والسياسات في الدول،