«أراضي دبي» تطلق حاسبة «منزلي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «منزلي»، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار حرص الدائرة على تطوير السوق العقاري في إمارة دبي.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة تحت رعاية أراضي دبي ضمن رؤيتها الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات العقارية بأعلى مستويات الشفافية والاحترافية، بما يضمن توفير تجربة ممتعة للمتعاملين من مختلف الشرائح لاختيار العقار الأنسب من خلال «حاسبة منزلي»، التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط الإلكتروني www.manzili.ae.

وأكد سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الدعم والرعاية اللازمة للمبادرة، لما ستحمله من انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري.

وأضاف: وجدنا في هذه المبادرة واحدة من الأدوات المهمة التي تساعدنا على تحقيق غاياتنا المؤسسية، وسنواصل مساعينا الرامية لتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، للعمل سوياً على توفير بيئة عالمية جاذبة للاستثمار، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه، من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين العقاريين، ومواصلة السعي نحو تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.

حاسبة

وتقوم «حاسبة منزلي» بإظهار كل العقارات، التي تتواءم مع الملاءة المالية للمتعامل مع الخيارات التفضيلية، عند تسجيل المتعامل للمدخرات الحالية والشهرية، بما في ذلك الموقع والمساحة وغيرها من الاعتبارات، حيث تقدم «حاسبة منزلي» أول آلية بحث لا تكون مبنية على الوضع المالي الحالي للمتعامل فقط، بل تأخذ بعين الاعتبار قدرات الادخار الشهري.

من جهتها، أشارت ماجدة راشد مدير تنفيذي - تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري- في أراضي دبي، إلى أن مبادرة «منزلي» تهدف إلى توفير فرص حقيقية للكوادر العاملة في الإمارات على اختلاف جنسياتها، وتمكينها من شراء المنازل المناسبة لاحتياجاتها.

وأضافت: تستند هذه المبادرة المبتكرة إلى حقيقة تؤكدها الشركات العقارية والمشهد الاستثماري العام في الإمارة، وهي أن كل شخص يمكنه شراء المنزل المناسب، أو يمكنه العثور على خطة تمويل لشراء منزل، أو حتى البدء في الادخار للوصول إلى الجاهزية، التي تمكنه من شراء عقار.

ونرحب بكل الأفكار والمقترحات، التي تسهم في إبراز جاذبية سوقنا العقاري».ويقوم فريق «منزلي» بعقد ورش توعوية حول الإدارة المالية والاستثمار العقاري.

ويتزامن إطلاق «منزلي» مع ما تتميز به دبي من عقارات متنوعة لمختلف الشرائح، وتوافر خطط دفع مميزة، ما يجعل الاستثمار العقاري فرصة حقيقية، خصوصاً أن الفترة التي تفصلنا عن «إكسبو 2020» أصبحت قريبة جداً. ‎كما تأتي المبادرة للإسهام في دعم قيم «عام التسامح»، حيث تجتمع شركات التطوير تحت مظلة واحدة لخلق فرص حقيقية للكوادر العاملة.