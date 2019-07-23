«أبوظبي الأول» يحصد جائزة أفضل مسيرة تحول في العالم

المصدر: أبوظبي-البيان

حصد بنك أبوظبي الأول، جائزة أفضل مسيرة تحول في العالم، خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميّز 2019 الذي أقيم مؤخراً بلندن.وأكدت جائزة هذا العام على الأهمية المتنامية للبنوك الإماراتية ضمن القطاع المالي العالمي؛ فقد حصل البنك على جائزة «أفضل مسيرة تحول» عقب نجاحه في دمج وتوحيد خدماته وعروضه وتعزيزها على مدى العامين الماضيين.

ويأتي هذا التكريم ليواصل مسيرة التميز التي اتسمت بها أعمال البنك، والتي توجت مؤخراً بفوزه بالعديد من الجوائز مثل جائزة «أفضل مسيرة تحول في الشرق الأوسط أفريقيا»، وجائزة «أفضل بنك للتمويل» من قبل المجلة ذاتها.

وقال أندريه صايغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة: «تشير هذه الجوائز إلى قصة النمو والنجاح التي شهدها البنك بدءاً من الإعلان عن الاندماج مروراً بتوحيد الأنظمة التقنية وصولاً إلى مرحلة عمل البنك بكامل طاقته وإمكاناته كمؤسسة مصرفية موحدة«.

وأضاف:«لقد شكل تأسيس البنك خطوة كبيرة انعكست أثارها الإيجابية على قطاع المصارف في الإمارات، وقد استكملنا عملية توحيد الأنظمة برؤية واضحة تمثلت في دعم وتمكين موظفينا ومجتمعاتنا وعملائنا.

وقد تمكنت المجموعة الآن من العمل بكامل إمكانياتها كمؤسسة مصرفية موحدة تمتاز بمكانة تنافسية فريدة وتركيز قوي على خدمة العملاء، واعتماد أفضل الحلول والخدمات الرقمية، وتحقيق النمو. وسنواصل خلال العام 2019 تركيزنا على الاستفادة من فرص النمو الجديدة، وتوفير أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا».

واستقبلت جوائز يوروموني لهذا العام ما يصل إلى 1000 طلب للمشاركة في برامج الجوائز الذي تضمن 20 جائزة عالمية، وأكثر من 50 جائزة إقليمية، بالإضافة إلى جوائز أفضل البنوك فيما يقارب 100 دولة في العالم.