«أدنوك» تمنح «بيلفنجر» عقوداً هندسية في مجمع الرويس

المصدر: دبي ـ البيان

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شركة بيلفينجر للخدمات الهندسية والصناعية عقوداً هندسية عدة لمشاريع في أبوظبي، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن موقع جلف اويل اند غاز.

وأضافت أن المشاريع التي يقوم بها فرع شركة بيلفينجر في الشرق الأوسط تنص على أن توفر خدمات هندسية لمرافق نفط أو غاز بحرية.

وتقوم وحدة تيبودين التابعة لشركة بيلفينجر بتوفير الخدمات الهندسية لمحطة معالجة مياه الصرف الواقعة في مجمع الرويس لمنتجات النفط والبتروكيماويات، فضلاً عن وضع التصاميم المفصلة والأساسية لتعزيز أنظمة فصل الكبريت القائمة في مرفقين لمعالجة الكبريت.

وقالت الشركة: إن المشاريع التي وقعتها تيبودين تؤكد مكانتها في توفير الخدمات الهندسية في الشرق الوسط خاصة قطاع النفط والغاز في أبوظبي، حيث تعمل منذ 45 عاماً. وقال ماركو فان دير ليندن مدير تيبودين الشرق الأوسط في الإمارات إن الإمارات سوق رئيس لنا ونرحب بأي فرصة من أجل توسيع نطاق خدماتنا في تطوير وتعزيز صناعة النفط والغاز في أبو ظبي.