المصدر: دبي ـ البيان

ذكرت مجلة ديركتور البريطانية أن دبي من أسهل مدن العالم في إقامة الأعمال، لافتة إلى أن هناك 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات عموماً، وهي أكبر سوق للصادرات البريطانية خارج أوروبا.

وقالت المجلة إن دبي تعد مركز الأعمال في الإمارات وسجلت انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً في السنوات الماضية، ومع بدء العد التنازلي لانعقاد معرض اكسبو 2020، تتزايد الفرص التجارية المتاحة في دبي.

وتوقعت المجلة أن ينمو اقتصاد دبي 3.8% عام 2020، مشيرة إلى أن رافعات البناء لا تزال تتزاحم في المدينة، حيث تتقدم دبي مقارنة ببقية العالم من حيث معدل البناء والتشييد.وتتمتع دبي برؤية مستقبلية، حتى أنها تستعد لأن تكون أكثر مدن العالم استدامة بحلول عام 2050.

ومن ناحية أخرى ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن التجدد الدائم والتطور الفوري لملاحقة تغيرات العصر هما أهم الثوابت الرئيسية الراسخة لدى دبي.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً تحت عنوان «10 أشياء يفعلها زوار دبي ولم يكن بوسعهم فعلها منذ عِقد» منها السماح للأجانب بامتلاك شركاتهم القائمة داخل دبي، والإمارات عموماً، بنسبة 100%؛ ومنح الأجانب العاملين في بعض القطاعات حق الإقامة في دبي لفترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات؛ والاستفادة من تمويل حكومي لدعم المشروعات والشركات الناشئة، والقدرة على التنقل داخل دبي من دون سيارة، بفضل «مترو دبي»؛ والحياة داخل منزل مزود بوسائل الطاقة المتجددة، والتمتع برعاية صحية على طراز عالمي، وممارسة أنشطة ترفيهية افتراضية كمحاكاة الطيران ومحاكاة القفز بالمظلات؛ والمشي على الماء من خلال زيارة جزيرة «نخلة جميرا» الاصطناعية؛ مشاهدة المتاحف الذي تصور تاريخ دبي؛ وطواف معالم دبي باستخدام دراجة.