أول علامة تجارية تصدرها دبي إلى لوس أنجلوس

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أصبحت دبي مصدرة للعلامات التجارية الناشئة إلى العالم، بعد أن تحول مشروع كوف بيتش دبي الناشئ إلى علامة تجارية شهيرة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، وأصبح المشروع أول علامة أسلوب حياة تجارية يتم تصديرها إلى المدينة الأمريكية اعتماداً على المبادئ التي تتبناها دبي، وفق ما ذكرته مجلة انتربرينيور الأمريكية.

وتشمل تلك المبادئ الرؤية المستقبلية والتركيز على الخدمة الممتازة للعملاء والعمل على إبراز التميز والتفكير بأسلوب عالمي يتناسب مع أي مكان في العالم، مع عدم إغفال اللمحة الفنية.

يذكر أن المشروع هو ناد صحي شاطئي مبتكر يهدف إلى إنشاء علامة أسلوب حياة تجارية عالمية وليس فقط ناد صحي عادي، وتشمل خدماته الاسترخاء المؤقت، وإقامة حفل كامل أيام العطلات، وكذلك إقامة برنامج رياضي متكامل (كوف فيتنس) ورياضات متميزة تشمل اليوجا.

ويهدف المشروع إلى التوسع عالمياً، ويجري حالياً محادثات مع عدد من الدول، منها سنغافورة والجبل الأسود، لفتح فروع فيها في السنوات الثلاث المقبلة.