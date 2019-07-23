«نور كابيتال» تطلق منصة تداول بتقنية «بلوك تشين»2020

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد المهندس عبد الله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في «نور كابيتال» أن لدى شركة الاستثمار مشاريع لاستخدام منصة مبنية على البلوك تشين تعتبر ريادية ومتكاملة مع منصات التداول لنور كابيتال والتي تتيح للمستثمر التداول في الأسواق العالمية عبر حساب تداول واحد متوقعاً إطلاق المنصة في الربع الأول من العام المقبل.

ولفت السويدي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن تقنين إصدارات الأصول الرقمية ICO، التي يصل معدل تداولها اليومي إلى حوالي 94 مليار دولار مع نسبة من التداول بالهامش، يشجع المزيد من الاستثمارات في القطاعات التقنية في أسواق الإمارات، ويعزّز من مكانة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي، ويوفر منظومة متكاملة في أسواق الإمارات قادرة على مواكبة المتغيرات في عالم التكنولوجيا المالية بجدارة.

وأوضح السويدي أن قرار هيئة الأوراق المالية والسلع تنظيم إصدارات الأصول الرقمية، والاعتراف بها كأوراق مالية، يُعد خطوة رائدة عالمياً انتظرها المستثمر المحلي والأجنبي، ويؤذن بمرحلة مهمة على طريق تحديد ماهية تلك الأصول وتنظيم إصداراتها، وبالتالي فإن تهيئة البنية التشريعية اللازمة لتداول تلك الأصول الرقمية في الإمارات بشكل شفاف وآمن يحفظ حقوق المستثمرين.

ثقة للمتداولين

وحول توقعاته لأداء سوق العملات الرقمية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة في ظل هبوط أسعار للعملات الرقمية العام الماضي، قال السويدي: «أعتقد أن سوق العملات الرقمية سيشهد ارتفاعات في السنوات المقبلة لعدة أسباب، أبرزها زيادة الإقبال على العملات الرقمية من الشركات، وإعلان فيسبوك عن عملتها الرقمية «ليبرا»، كل هذه الأسباب من شأنها أن تقود سوق العملات الرقمية إلى منطقة أخرى من الارتفاعات والنشاط.

لم يؤثر هبوط أسعار العملات ومنها بيتكوين ــ التي تشكل نسبة 60% من حجم التداول الإجمالي - على ثقة المتداولين في الأصول الرقمية، وفي الوقت الذي تراجعت فيه القيمة السوقية إلى 700 مليار دولار، فهناك حالة تفاؤل تسود بين مستثمري العملات الرقمية.

ويعتبر سوق العملات الرقمية سوقاً استثمارياً كبيراً وواعداً، جذب إليه حجم استثمارات كبيرة على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بالتراخيص والتشريعات وتحويل الأموال، ونعتقد أن الكثير من الدول والجهات المالية والبنوك تدرس كيفية التعامل مع التقنية الجديدة للاستفادة منها».

مخاطر

وأكد السويدي ضرورة أن يتنبه المستمرون للمخاطر المرتفعة المتعلقة بالعملات الرقمية كأدوات استثمارية جديدة، حيث تختلف اختلافاً كلياً عن الأسهم والسندات والعملات العالمية، وأن يقوموا بالاستثمار من خلال جهات أو مستشارين موثوقين.