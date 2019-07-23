غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون مع كوستاريكا

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

دعا محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، المستثمرين ورجال الأعمال في كوستاريكا، إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة برأس الخيمة في كل القطاعات.

وأشار إلى الحدثين الكبيرين اللذين ستستضيفهما رأس الخيمة في نوفمبر وديسمبر المقبلين، حيث ستشهد الإمارة تنظيم أكبر معرض دولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 14 – 16 نوفمبر ثم في 17- 18 ديسمبر المؤتمر العربي السابع للاستثمار في الأمن الغذائي.

وأضاف: الحدثان يشكلان أكبر تجمع عربي ودولي من مشاركات حكومات دول ومؤسسات خاصة وحكومية وجهات معنية بتمويل المشروعات الصغيرة، وآخر للاستثمار بالأمن الغذائي، مؤكداً أن مجمل المشاركين في الفعاليتين لن يقل عن 400 مشاركة.

جاء ذلك خلال استقبال النعيمي، فرانسيسكو شاكون سفير كوستاريكا لدى الدولة بمقر الغرفة حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الجانبين.

وأكد السفير أنه سيخاطب الشركات والمستثمرين بدولته للمشاركة بالمعرض الدولي، فيما المشاركة بمؤتمر الأمن الغذائي ستكون رسمية .