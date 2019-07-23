«مالية عجمان» توقع اتفاقية تعاون مع «الإمارات للمزادات»

المصدر: عجمان - وام

وقعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تعاون مع «الإمارات للمزادات» المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تتولى بموجبها الشركة مُهمّة تنظيم البيع بالمزاد الإلكتروني لدائرة المالية ولمن يرغب من الجهات التابعة لحكومة عجمان. وقّع الاتفاقية مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية، وعمر مطر المناعي المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات.

وقال آل علي إنه بموجب الاتفاقية تتولى «الإمارات للمزادات» تنظيم مزادات إلكترونية لبيع الأصول المملوكة لدائرة المالية ولمن يرغب من الجهات التابعة لحكومة عجمان ببيع أصولها، مشيراً إلى النجاح الذي حققته الشركة خلال الأعوام الماضية مع جميع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة.

من جانبه أوضح عمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، أن الإمارات للمزادات ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير بديناميكية عالية وبسهولة متناهية، بما يضمن تحقيق عائدات مجزية لكل الدوائر الحكومية العاملة تحت مظلة حكومة عجمان، وكذلك إتاحة المنقولات أمام الراغبين بالشراء بأسعار تنافسية، وبما يختصر الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بها، من خلال استخدام أرقى أنظمة المزايدة العالمية عن طريق شبكة الإنترنت.