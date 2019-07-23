«بلووم القابضة» تعين جيرمي ليستر رئيساً تنفيذياً بالإنابة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت بلووم القابضة، تعيين جيرمي ليستر رئيساً تنفيذياً بالإنابة للشركة، ليحل بديلاً لسامح مهتدي الرئيس التنفيذي السابق للشركة، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2014.

وسيتولى جيرمي ليستر مسؤولية العمليات في جميع الشركات التابعة لشركة بلووم القابضة، والتي تشمل قطاع العقارات والتعليم والضيافة والتأجير وإدارة المرافق. وشغل جيرمي ليستر سابقاً العديد من المناصب الهامة، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون الدولية في شركة إعمار، ونجح في قيادة «جي إل إل» خلال السنوات العشر التي قضاها في الشركة، إلى تحقيق العديد من الإنجازات في القطاع العقاري.

وأوضح بيان صحفي لشركة بلووم القابضة أن جيرمي ليستر يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التطوير العقاري وإدارة الشركات في دولة الإمارات والمنطقة، وسيسهم بتعزيز أداء الشركة بشكل إيجابي، وتحقيق مساعيها الرامية لزيادة النمو في المستقبل.

وأضاف البيان: تتقدم الشركة بالشكر والتقدير إلى الرئيس التنفيذي السابق سامح مهتدي على مساهمته عبر إدارة أعمال ونشاطات الشركة خلال السنوات الخمس الماضية. وتمتلك بلووم القابضة محفظة قوية ومتنامية من المشاريع العقارية في الإمارات والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.