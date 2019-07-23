تمديد الموعد النهائي للمشاركة بجوائز الشرق الأوسط للأبنية الخضراء إلى 10 أغسطس

المصدر: دبي ـ البيان

يستعد «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، لتكريم أعلى معايير التميز في مبادرات الأبنية الخضراء ضمن 20 فئة في نسخة هذا العام من «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» والتي تعد الأكبر في تاريخ الحدث. وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل يقام في 16 أكتوبر بفندق منتجع ومارينا ذا ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي.

وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم المشاركات إلى 10 أغسطس ـ منتصف الليل بتوقيت الإمارات لإتاحة وقت أطول لشركات المنطقة للمشاركة. وكان «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» أطلق هذا العام فئة جديدة هي «التصاميم والأبنية الصفرية للعام»، ليكرّم جهود الشركات الداعمة للبيئات العمرانية ذات الانبعاثات الصفرية.

وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: شهدت «جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء» هذا العام استجابة قوية، مما يعكس أهميتها في إلقاء الضوء على أفضل ممارسات الاستدامة في قطاع البناء، والإشادة بأكثر المبادرات تميزاً ونجاحاً في هذا المجال.

ومن هذا المنطلق، قمنا بتمديد الموعد النهائي لإتاحة المجال أمام عدد أكبر من الجهات الراغبة في المشاركة. ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز توجه مختلف المعنيين بالمنطقة نحو جعل الاستدامة مرتكزاً رئيسياً لأعمالهم.