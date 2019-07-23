إحصاء أبوظبي: 0.6 % انخفاض أسعار المستهلك في النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

انخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك في أبوظبي بنسبة 0.6% إلى 111.3% للفترة يناير-يونيو 2019، متراجعاً عن مستوى 111.9% خلال الفترة نفسها من عام 2018. كما انخفضت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 0.2% خلال شهر يونيو عن مستوياتها في مايو، وذلك طبقاً للتقرير الذي أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليونيو والأشهر الستة الأولى من العام بأساس عام 2014.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.2% خلال يونيو 2019 مقارنة بيونيو 2018. وأورد المركز مساهمة مجموعات الإنفاق الرئيسية في حركة الأسعار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض».

انخفاضات

وساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الاخرى» بنسبة 204% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير-يونيو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.5%.

وساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 154.2% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير-يونيو من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.8%، تلتها مجموعة «الأغذية والمشروبات»، التي ساهمت بنسبة 33.8% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير-يونيو من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.6%.

ارتفاع

وساهمت مجموعة الترويح والثقافة «بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير-يونيو من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وذلك بنسبة 126.5% حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 15.5%.

ومن حيث التأثير حسب مستوى رفاه الأسرة فقد أظهر تقرير المركز انخفاضاً في معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه»الدنيا«بنسبة 0.9%، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.7% في شريحة الرفاه»المتوسطة«و0.3% في شريحة الرفاه»العليا) خلال الفترة يناير-يونيو من عام 2019 مقارنة بالفترة يناير-يونيو عام 2018.

تأثير

كما فصل التقرير تأثير الانخفاض في أسعار المستهلك خلال الفترة يناير-يونيو من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 حسب نوع الأسرة، حيث أظهر انخفاضاً في معدّلات الأسعار للأسر المواطنة والأسر غير المواطنة بنسبة 0.6%، أما شريحة الأسر الجماعية فقد انخفضت بنسبة 0.9%.