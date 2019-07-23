مستثمرون من 16 دولة في مشروع «سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سيفن تايدز أن المستثمرين الإماراتيين والهنود والبريطانيين اشتروا أكثر من 37% من العقارات التي بيعت حتى الآن في مشروعها سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا. وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بيعت بالكامل بعد أقل من أسبوع على طرحها العام الماضي، حيث تمكنت سيفن تايدز من بيع 652 شقة سكنية حتى الآن بقيمة تتجاوز 300 مليون درهم، في حين تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع أكثر من مليار درهم، ومن المتوقع تسليمه بالكامل في الربع الرابع من عام 2021.

16 دولة

وفي المجمل، استقطب مشروع «سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا» مستثمرين من 16 دولة مختلفة بما فيها كندا ومصر ورومانيا وفرنسا والصين ولبنان وأمريكا والأردن وأيرلندا وأوكرانيا. وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: من المثير للاهتمام أن الكثير من المستثمرين وجدوا في مشروع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا ودبي عموماً وجهةً جاذبة ومكاناً مثالياً للاستثمار، خصوصاً في ظل المنافسة الكبيرة التي لا تنحصر فقط على مستوى المشاريع المحلية والإقليمية بل الدولية أيضاً.

الهنود

وتصدر المستثمرون الهنود القائمة بشرائهم 118 وحدة سكنية بنسبة بلغت 18% من مجموع البيع، جاء خلفهم الإماراتيون بشراء 65 وحدة سكنية أي ما نسبته 10%، تلاهم مستثمرون من المملكة المتحدة الذين اشتروا 58 شقة سكنية (9٪)، ثم مستثمرون من باكستان والسعودية بنسبة 6% و5% على التوالي، فيما اشترى الروس 4% من مجموعة العقارات التي بيعت حتى اللحظة.