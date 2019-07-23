تجارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية تلامس 17 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

لامست قيمة إجمالي تجارة إمارة أبوظبي الخارجية من السلع الزراعية والغذائية 17 مليار درهم بنهاية 2018 منها 7.71 مليارات درهم للواردات و6.4 مليارات للصادرات و2.8 مليار درهم للسلع الزراعية والغذائية المعاد تصديرها.

وكشف تقرر أصدره مركز إحصاء أبوظبي أمس عن ارتفاع قيمة السلع الزراعية والغذائية المعاد تصديرها عبر منافذ أبوظبي إلى 2.8 مليار درهم نهاية العام الماضي مقابل 2.6 مليار درهم بنهاية 2017 بزيادة قدرها 159 مليون درهم وبنسبة نمو 6%.

وكشف التقرير عن أن النمو المتحقق في قيمة السلع الزراعية والغذائية المعاد تصديرها يرجع إلى زيادة قيمة المنتجات النباتية المعاد تصديرها، حيث ارتفعت من 1.2 مليار درهم إلى 1.6 مليار بزيادة 369 مليون درهم وبنسبة نمو 29%. كما ارتفعت قيمة الحيوانات الحية المعاد تصديرها إلى 275 مليون درهم مقابل 263 مليوناً.

وتراجعت قيمة واردات أبوظبي من السلع الزراعية والحيوانية بنهاية العام الماضي إلى 7.7 مليارات مقابل 7.8 مليارات في 2017 بانخفاض قدره 73 مليون درهم وبنسبة تراجع 9%.

وتوزعت واردات أبوظبي الحيوانية والغذائية على سلع الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بقيمة 2.8 مليار درهم والمنتجات النباتية 2.4 مليار درهم و336 مليوناً للشحوم والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ونحو 2.1 مليار درهم للمواد الغذائية والمشروبات والتبع و60 مليون درهم للأسمدة و9 ملايين لمبيدات الحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب.

صادرات

وبلغت صادرات أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية 6.4 مليارات في 2018 مقابل 7.3 مليارات في2017 بتراجع قيمته 941 مليون درهم وبنسبة انخفاض 12.8%.

وتوزعت صادرات أبوظبي خلال 2018 على حيوانات حية بقيمة ملياري درهم ومنتجات نباتية بقيمة 536 مليون درهم وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 511 مليوناً و3.2 مليارات درهم من المواد الغذائية والمشروبات، و49 مليون درهم للأسمدة و75 مليون درهم لمبيدات الحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب.