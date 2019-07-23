«إرنست ويونغ» راع بلاتيني وشريك الابتكار لمؤتمر الطاقة العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين أن شركة «إرنست ويونغ» ستكون راعياً بلاتينياً وشريكاً في الابتكار للمؤتمر الذي ينعقد في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتطرح «إرنست ويونغ» بصفتها الراعي البلاتيني والشريك الرسمي للابتكار خلال المؤتمر، مجموعة من الحلول الهامة لقضايا الطاقة حيث تستعرض عدداً من المشاريع والمبادرات المبتكرة، وتقدم حلولاً واقعية وملموسة للمعوقات التي تواجه القطاع، وبذلك تساعد المندوبين المشاركين على معرفة توجهات السوق المستقبلية وتحديد فرص الاستثمار وتطبيق الأفكار والمقترحات الإبداعية واعتماد أفضل الدراسات والبحوث العلمية والتقنيات الحديثة في كافة عملياتها وخدماتها.

ورحب الدكتور مطر النيادي، رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين بمشاركة «إرنست ويونغ» لتكون ضمن الجهات الراعية للمؤتمر وصرح بقوله: «رسخت إرنست ويونغ مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة، بفضل تواجد نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والمهنيين ضمن كوادرهم المميزة في هذه الصناعة.».