28.5 % نمو أرباح «رأس الخيمة الوطني» النصفية إلى 555 مليوناً

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن النتائج المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، حيث ارتفع صافي الأرباح الموحدة ليسجّل 554,9 مليون درهم، بنسبة 28,5% على أساس سنوي. وبلغ صافي أرباح الربع الثاني 284,8 مليون درهم، ما يوازي ارتفاعاً بنسبة 25,7% مقارنة بالربع الثاني 2018.

كما تحسّن صافي الأرباح بنسبة 5,4% على أساس ربع سنوي. وسجل إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 1,4% على أساس سنوي ليصل إلى 35,3 مليار درهم إماراتي، مع تسجيل نمو في عمليات الإقراض التي قدمتها محافظ الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: كانت نتائج البنك المالية للنصف الأول ممتازة في حين كان نمو الإقراض ضئيلاً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال نظراً لأوضاع السوق الحالية، كما نستمر برؤية إقبال جيد على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية.

في ما يتعلق بنوعية الموجودات، يسرنا أن نرى انخفاضاً في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف بمعدل 3,7% للفترة نفسها، في حين تظهر مصادر إيراداتنا المتنوعة والمتزايدة نمواً في إيرادات الرسوم والعمولات بلغ 44 مليون درهم بالمقارنة مع النصف الأول 2018، بزيادة قدرها 56,9 مليون درهم في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية.

لا تزال استراتيجيتنا تركّز على تحقيق التنويع في أعمالنا، ويمكن رؤية نتائجه المجزية بوضوح في الأرقام التي حققتها جميع وحدات الأعمال.

وتحسن إجمالي الإيرادات البالغ 2 مليار درهم للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو بنسبة 7%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018.

مبادرات

وقال بيتر إنجلاند: كان أداؤنا القوي مدعوماً بالمبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها خلال الربع الثاني، حيث أعلنا عن شراكتنا مع كوكاكولا أرينا في دبي لتقديم خدمات معاملات الدفع لزوارها، بالإضافة إلى توقيع شراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لدعم المبادرات الاستراتيجية لها، ولنصبح الرعاة الرئيسيين لفعاليات مثل مفاجآت صيف دبي.