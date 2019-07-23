«بيرل» و«منتدى ثروات العائلية» يرسخان ممارسات الحوكمة

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية المعنية بنشر ثقافة المساءلة والشفافية في منطقة الخليج، مذكرة تفاهم مع «منتدى ثروات للشركات العائلية»، المؤسسة المستقلة التي تتخذ من الإمارات مقراً، وتعنى بدعم وتنمية أعمال الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تعزيز أطر الشراكة والتعاون بين الطرفين لترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية لدى الشركات العائلية، بما يضمن استدامتها واستمرارية أعمالها.

ويوفر المشروع المشترك منصةً شاملة للتعاون بين المؤسستين، وتبادل الخبرات والموارد وممارسات القيادة لتطوير أدوات جديدة لوضع هيكليات الحوكمة في الشركات العائلية، ودراسة آخر المستجدات في مجال حوكمة مجالس إدارتها، واستعراض التغيرات في وظائفها.

ويتضمن البرنامج أربع ورش عمل للشركات العائلية العاملة في منطقة الخليج، تتمحور حول التعريف بالمخرجات الرئيسة للدراسة البحثية، ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تؤثر على مستقبل مجالس إدارة الشركات العائلية.

وتشمل مخرجات المشروع إطلاق دليل إرشادي عملي يبرز الرؤى والدروس المستفادة التي تم اكتسابها خلال تنفيذ المشروع.

وقالت ياسمين عمري، المديرة التنفيذية لمبادرة بيرل: «يتمثل الهدف من هذه الشراكة في بناء قدرات الشركات العائلية، وتزويدها بالمقومات اللازمة لتعزيز تنافسيتها، وتحقيق مزيد من النجاح، باعتبار أن الحوكمة والابتكار عاملان أساسيان في الارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات، وتطوير قطاع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام».