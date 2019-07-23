«الواحة» تعيّن عمرو المنهالي رئيساً تنفيذياً

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلنت شركة الواحة كابيتال عن تعيين عمرو المنهالي رئيساً تنفيذياً للشركة، والذي سيباشر مهامه في شهر سبتمبر المقبل.

ويتمتع المنهالي بخبرة تمتد لأكثر من عقدين تقلّد خلالهما العديد من المناصب القيادية في عددٍ من المؤسسات المصرفية، كما يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: «يمثل انضمام المنهالي إضافة مهمة إلى فريق الإدارة العليا للشركة التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق أداءٍ قوي وبناء محفظة متوازنة من الأصول في قطاعات ذات إمكانات نمو عالية، ويتطلعُ مجلس الإدارة للعمل معه للمضي قُدماً في تطبيق استراتيجية النمو الرامية إلى تطوير استثماراتنا القوية والمتنوعة».

وقال المنهالي: «تمكنت الشركة من بناء مكانةٍ مرموقة ذات سجل حافل بتوفير عائدات مجزية، ومن دواعي سروري أن أقود الشركة في مرحلةِ نموها المقبلة للمساهمة في خلق قيمة إضافية لاستثماراتها الحالية، والبحث عن فرص جديدة جذابة، وبناء إدارة أصول قوية توفر خدمات متميزة للمؤسسات الاستثمارية من الأطراف الأخرى».