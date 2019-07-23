«سلطة دبي المالية» تنضم إلى شبكة تخضير النظام المالي

المصدر: دبي- البيان

انضمت سلطة دبي للخدمات المالية إلى شبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير النظام المالي، لتصبح السلطة واحدة من أوائل الهيئات التنظيمية، التي تنضم لهذه الشبكة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجمع هذه المنصة العالمية تحت مظلتها البنوك المركزية والمشرفين طوعياً لتبادل الخبرات، ومشاركة أفضل الممارسات، والمساهمة في تطوير وحماية البيئة وإدارة مخاطر التغير المناخي في القطاع المالي، وتوظيف الموارد المالية الحالية لتحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام.

وتهدف الشبكة إلى حفز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتأسست الشبكة في ديسمبر 2017 بثمانية بنوك مركزية ومشرفين خلال «قمة الكوكب الواحد» في باريس، وتنامى عدد أعضائها منذ ذلك الحين لتضم اليوم 42 عضواً و8 مراقبين يمثلون القارات الخمس.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي للسلطة: «أصدرت السلطة في أغسطس 2018 مبادئها التوجيهية الخاصة بالسندات الخضراء، التي تهدف إلى تسهيل إصدار وإدراج سندات الدخل الثابت المرتبطة بالاستثمارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك الصكوك الخضراء المدرجة في بورصة ناسداك دبي، ويسرّنا الانضمام إلى الشبكة إلى جانب العديد من الهيئات التنظيمية الأخرى حول العالم».

من جانبه، قال فرانك إلدرسون، رئيس شبكة البنوك المركزية والمشرفين لتخضير النظام المالي: «من المهم للغاية أن تضم الشبكة أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان استيعاب تحدياتها البيئية والمناخية من قبل المجتمع الدولي، والاستفادة من خبراتها في التعامل مع هذه المخاطر».