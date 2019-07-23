20 ٪ زيادة في استفسارات المستثمرين لبدء نشاط تجاري في الإمارات

المصدر: دبي-البيان

أثمرت المبادرات التي أطلقت حديثاً، من بينها القوانين الجديدة لتأشيرات الإقامة، في زيادة أعداد المستثمرين الذين قرروا افتتاح شركات في الإمارات، وكشفت شركة فلايينغ كولر، أن مجموعة واسعة من القطاعات بالإمارات، تشهد حالياً نمواً مزدهراً في الأعمال، مثل الضيافة، وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة التجزئة.

وارتفعت الاستفسارات الخاصة ببدء نشاط تجاري جديد مع حلول النصف الأول من 2019، بحوالي 20 ٪ مع ازدياد متوقع في هذه النسبة.

وقال ميت جوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فلايينغ كولر: «أدى تطبيق لوائح الترخيص والتأشيرات الجديدة، إلى تسهيل عملية بدء مشروع تجاري جديد. وتعد الإمارات وجهة نابضة بالحياة، ولديها سجل حافل بالمشاريع الناجحة، وهذا هو السبب في جذب الكثير من الناس لتأسيس أعمال تجارية في الدولة».

وتابع: «تتمتع فلايينغ كولر بسمعة جيدة، كشركة من الدرجة الأولى تقدم خدمات لبدء أعمال تجارية في دولة الإمارات، ونحن فخورون جداً بكوننا شاركنا العديد من الشركات منذ مراحلها تأسيسها، والكثير منها يشهد ازدهاراً كبيراً».

وبدأت الإمارات في تطبيق إجراءات من أجل زيادة دعم وتحفيز نمو الأعمال التجارية الجديدة مع نهاية عام 2017.