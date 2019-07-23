«اتصالات» توفر باقة للحجاج بزيادة 10 أضعاف للبيانات و5 للمكالمات

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت اتصالات عن توفير باقة تجوال جديدة مخصصة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، تتيح لهم بيانات ومكالمات صوتية لمدة 14 يوماً أثناء فترة الحج دون تغيير شريحة الهاتف.

وستكون الباقة متاحة من 21 يوليو الجاري إلى 19 أغسطس المقبل وبها بيانات سعة 10 جيجابايت بالإضافة لـ 1000 دقيقة لإرسال واستقبال المكالمات الصوتية، وذلك مقابل 150 درهماً.ولا يحتاج الحجاج إلى تغيير شريحة «اتصالات» إلى شريحة محلية، بل كل ما يحتاجون له هو تفعيل باقة الحجاج واستخدامها أثناء فترة الحج في مدة الـ 14 يوماً المحددة.

وزادت سعة البيانات في باقة الحجاج الجديدة 900% وفترة المكالمات الصوتية 400%، كما تمت مضاعفة فترة سريان الباقة من 7 أيام إلى 14 يوماً.

ويمكن للمغادرين للحرمين الشريفين شراء باقة واحدة من باقة الحجاج أو عدد من الباقات لغاية 6 باقات دون الحاجة للانتظار أن تنتهي الباقة الأولى حتى يتم شراء الثانية، كما يمكنهم استخدام الباقة حتى في آخر يوم من سريانها.

وتعمل الباقة تلقائياً مع كافة شركات الاتصالات النقالة بالمملكة العربية السعودية، كما تعمل باقة البيانات بكامل سرعتها طوال وقت سريانها دون تطبيق «سياسة الاستخدام العادل»، كما توفر باقة الحجاج إجراء واستقبال المكالمات الصوتية لجميع الأرقام بالإمارات والسعودية، ودول أخرى.