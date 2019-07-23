دبي وأبوظبي أفضل وجهتين للمؤتمرات

المصدر: دبي - البيان

تصدرت دبي وأبوظبي قائمة أفضل 10 وجهات لاستضافة الاجتماعات وتنظيم المؤتمرات الكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018، وفقاً لاستبيان أجرته شركة «سي فينت» الأمريكية المتخصصة في تنظيم الفعاليات. وجاءت دبي على رأس القائمة، تلتها أبوظبي، فيما جاءت مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية في المركز الثالث.

واحتلت مدن مراكش، القاهرة، بيروت ونيروبي المراكز من الخامس إلى التاسع، على التوالي. فيما حققت مدينة رأس الخيمة المفاجأة لتدخل القائمة لأول مرة، حيث جاءت في المركز العاشر.

وقال ستين جاكوبسن، مساعد نائب الرئيس في فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري: «في سياق تطلعنا للبناء على الزخم الذي حققته دبي وتعزيز مكانتها كوجهة مثالية لتنظيم الفعاليات التجارية».