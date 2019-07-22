"اتصالات" توفر باقة مخصصة للحجاج والمعتمرين

المصدر: وام

أعلنت اتصالات اليوم عن توفير باقة تجوال جديدة مخصصة لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام، تتيح لهم بيانات ومكالمات صوتية لمدة 14 يوماً أثناء فترة الحج دون تغيير شريحة الهاتف.

وستكون الباقة المخصصة لزوار المناسك المقدسة متاحة في الفترة من 21 يوليو الجاري الى 19 أغسطس المقبل وبها بيانات سعة 10 جيجابايت بالإضافة لـ 1000 دقيقة لإرسال واستقبال المكالمات الصوتية، وذلك مقابل 150 درهما فقط.. ولا يحتاج الحجاج الى تغيير شريحة "اتصالات" الى شريحة محلية، بل كل ما يحتاجون له هو تفعيل باقة الحجاج واستخدامها أثناء فترة الحج في مدة الـ 14 يوماً المحددة.

وكانت باقة الحجاج السابقة من "اتصالات" قد وفرت جيجابايت واحدة من البيانات و200 دقيقة من المكالمات بنفس السعر وسارية لمدة 7 أيام، وبذلك تكون سعة البيانات في باقة الحجاج الجديدة قد زادت بنسبة 900% وفترة المكالمات الصوتية بنسبة 400%، كما تمت مضاعفة فترة سريان الباقة من 7 أيام إلى 14 يوماً.

ويمكن للمغادرين للحرمين الشريفين شراء باقة واحدة من باقة الحجاج أو عدد من الباقات لغاية 6 باقات دون الحاجة للانتظار أن تنتهي الباقة الأولى حتى يتم شراء الثانية، وذلك توفيراً لجهد ووقت زوار الشعائر المقدسة حتى يتسنى لهم التواصل مع ذويهم ومعارفهم دون عناء ودون تغيير شرائح هواتفهم، كما يمكنهم استخدام الباقة حتى في آخر يوم من سريانها.

وتعمل الباقة تلقائياً مع كافة شركات الاتصالات النقالة بالمملكة العربية السعودية، دون الحاجة لتفعيل خدمة التجوال يدوياً، كما تعمل باقة البيانات بكامل سرعتها طوال وقت سريانها دون تطبيق "سياسة الاستخدام العادل"، كما توفر باقة الحجاج إجراء واستقبال المكالمات الصوتية لجميع الأرقام بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، بالإضافة لعدد من الدول الأخرى المتضمنة.